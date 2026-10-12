Horror en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años y detuvieron a su madrina

Un nene de 4 años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. Por el hecho fue detenida su madrina, una mujer de 31 años que estaba a cargo de su cuidado y que, según declaró ante la Policía, se había ausentado durante unos diez minutos para ir a buscar a su hija a una actividad de patín.

La víctima fue identificada como Homero Mauro Leonar Fernández. El episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle Fresnos al 2500, donde la mujer, identificada como Yohana Mercado, dio aviso a las autoridades tras encontrar al pequeño gravemente herido por el ataque del animal.

Al llegar al domicilio, personal médico del SAME constató el fallecimiento del nene. De acuerdo con el relato de Mercado, el perro de su propiedad atacó al menor mientras ella se encontraba fuera de la vivienda.

Detuvieron a la madrina del nene en Moreno

Tras el hecho, la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, quedó a cargo de la investigación y dispuso que la causa se tramite, en principio, bajo la calificación de homicidio culposo. Además, ordenó la aprehensión de la mujer, que deberá comparecer ante la sede fiscal.

En el domicilio trabajaron peritos para recolectar pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido. También se solicitó la autopsia del cuerpo del niño, una medida que permitirá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.

Qué pasó con el pitbull que atacó al niño

Mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades penales, las autoridades dispusieron que el perro quede a disposición del área de Zoonosis municipal.

La causa busca establecer cómo se produjo el ataque y las circunstancias en las que el menor quedó solo dentro de la vivienda. Por el momento, la acusación contra la madrina es provisoria y la investigación judicial continúa.