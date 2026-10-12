“Lo desmayó a golpes”: Gustavo Yankelevich reveló el calvario que vivieron sus nietos

Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre uno de los capítulos más dolorosos de su familia. En una entrevista con Intrusos, por América TV, el productor teatral relató los episodios de violencia física y psicológica que, según denunció, sufrieron sus nietos mayores, Franco y Valentín, hijos de Romina Yan, durante su infancia.

Sus declaraciones se conocieron después de que Valentín hablara públicamente sobre lo que vivió y agradeciera a su abuelo por haberle salvado la vida. En ese contexto, Yankelevich reconstruyó cómo comenzaron las sospechas, las señales que recibió y el proceso judicial que atravesó para conseguir que los chicos quedaran bajo su cuidado.

El productor también hizo una aclaración sobre el rol de Cris Morena, quien, según contó, fue la primera en advertir que algo extraño estaba pasando con los chicos.

La primera señal y el pedido de su nieto

“Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris”, sostuvo Yankelevich al comenzar su relato. Según explicó, ella fue quien le advirtió que prestara atención a los chicos porque había situaciones que no le cerraban.

Al principio, el productor creyó que se trataba de algo pasajero, pero con el tiempo empezó a notar que el problema era cada vez más grave.

Uno de los momentos que recordó ocurrió durante un almuerzo con Franco, cuando el chico le manifestó que quería irse a vivir con él. En ese momento, Yankelevich todavía no sabía qué sucedía puertas adentro.

El productor contó que le propuso hablar con su padre, Darío Giordano, para pedirle permiso para que el menor pasara una semana en su casa y después evaluar cómo se sentía. Sin embargo, la respuesta que recibió del hombre fue contundente.

Según recordó, Giordano se negó a permitirlo y afirmó: “De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera”.

La reacción lo llevó a sospechar que había algo más detrás del pedido de su nieto. Cuando volvió a hablar con Franco, el chico le contó lo que presuntamente había ocurrido después de aquella conversación.

“Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”, relató Yankelevich al reproducir las palabras de su nieto.

“Cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo”

Durante la entrevista, el productor también recordó una frase que, según contó, los chicos repetían para describir el comportamiento de su padre dentro del hogar.

“Cuando ustedes vienen a casa es una persona y cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo”, señaló que le decían sus nietos.

El relato dejó al descubierto, según su testimonio, la diferencia entre la imagen que Giordano mostraba ante otras personas y lo que los chicos aseguraban vivir cuando estaban solos con él.

Yankelevich explicó que la familia decidió mantener el tema en reserva durante el proceso judicial para proteger a los menores y evitar que la exposición pública afectara la posibilidad de que quedaran bajo su cuidado.

La denuncia y la decisión judicial

Otro de los momentos decisivos llegó cuando, según contó el productor, la madre de una compañera de Valentín se comunicó con él para advertirle que el adolescente atravesaba una situación límite y quería quitarse la vida.

Ante esa alerta, Yankelevich retiró a los chicos de la escuela y los llevó a realizar la denuncia. Esa misma noche, el juzgado autorizó que Franco y Valentín permanecieran con él durante el fin de semana.

El lunes siguiente, de acuerdo con su relato, la Justicia dispuso que los chicos quedaran bajo su cuidado durante tres meses.

El productor también recordó las consecuencias que las agresiones habrían tenido en la salud de Franco. Entre ellas, mencionó un movimiento involuntario en los ojos que, según contó, una profesional de la salud vinculó con los golpes que el chico habría recibido en la cabeza.

El dolor de Gustavo Yankelevich y el mensaje de Cris Morena

Visiblemente emocionado, Yankelevich expresó el dolor que todavía siente al recordar lo ocurrido y remarcó que no se trata de una historia de ficción, sino de una experiencia que atravesaron sus nietos.

“Estos son mis nietos, existen. No estamos hablando de ficción”, afirmó.

También explicó que, durante años, optó por no hacer públicos los detalles del proceso porque su prioridad era preservar a Franco y Valentín. Incluso recordó que llegó a aceptar que circularan versiones negativas sobre él con tal de evitar que la situación de los chicos quedara expuesta.

Por su parte, Cris Morena también se expresó en las redes sociales después del testimonio de Valentín. “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió, junto a un corazón.

Las declaraciones de Yankelevich volvieron a poner en primer plano el testimonio de la familia sobre los episodios de violencia denunciados y el largo camino que, según relató, debieron atravesar para proteger a los hijos de Romina Yan.