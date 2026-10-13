Alberto Fernández dijo que si le hacía caso a Cristina “hubiera estallado la Argentina en mil pedazos”

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró fuertes diferencias con su exvicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que si le hacía caso a la hoy titular del Partido Justicialista, “hubiera estallado la economía y Argentina en mil pedazos”.

En declaraciones al podcast Sistema Joaco Santos, el exmandatario consignó que “Cristina es una dirigente política muy importante. Era una vice con un peso muy importante sin duda, pero se encontró con un Presidente que no compartía todas sus miradas”.

“Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil, el solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidente es que algo está mal. Si te piden eso, algo está mal”, acotó Fernández.

Acto seguido, cuestionó a los funcionarios kirchneristas que lo criticaban por no subordinarse a lo que pedía Cristina Kichner. “Lo decían públicamente: ‘No le hace caso a Cristina’, ‘no la escuchó a Cristina’ ‘no le hizo caso a Cristina’. Si le hubiera hecho caso a lo que decía Cristina capaz estábamos muy mal”, planteó.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaba con el Fondo Monetario Internacional tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos. Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo quizás hubiera volado todo por los aires, es contrafáctico, pero creo que es lo que hubiera pasado”, sopesó Fernández.

“¿Cómo creés que hubiera pasado el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares si no lo pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial ¿Qué hubiera pasado? Hubiera estallado la Argentina en mil pedazos”, reiteró.

En tanto, reveló: “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”.

“Néstor no dejó de pagarle al Fondo: le pagó hasta el último centavo y le dijo no te quiero ver más. Usamos 9.800 millones de los 28.000 que teníamos de reservas. Cuando yo llegué había 11.000 millones de dólares en el Banco Central y 44.000 millones de deuda”, cerró.