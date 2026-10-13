Terrible choque en la Ruta 2 a la altura de La Plata: murieron un policía retirado y un motociclista

Dos hombres murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido este lunes sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en La Plata, en sentido ascendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El siniestro involucró a un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Kawasaki Ninja. Como consecuencia de la violenta colisión, ambos conductores perdieron la vida en el lugar.

Una de las víctimas fue identificada como Gustavo Alberto Giordani, un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina, quien conducía el automóvil. En tanto, el motociclista era un hombre mayor de edad cuya identidad no había sido informada oficialmente.

De acuerdo con la información preliminar del Destacamento Vial Samborombón, el choque se produjo cuando el conductor del Fiat Cronos intentaba cruzar la Ruta 2 para retomar la circulación en dirección a Capital Federal.

En esas circunstancias, la motocicleta Kawasaki Ninja impactó contra el lateral izquierdo del automóvil, precisamente a la altura de la puerta del conductor.

La mecánica del siniestro deberá ser establecida mediante las pericias correspondientes, que permitirán determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de seguridad vial para realizar las actuaciones correspondientes.

Como consecuencia del operativo, el carril rápido de la mano ascendente de la Ruta 2 permaneció reducido a la altura del kilómetro 42, lo que generó complicaciones para quienes circulaban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación continuará con las diligencias judiciales y las pericias destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho que terminó con la vida de los dos conductores.