Se inauguró la nueva Plaza España de La Plata: “A la altura de un sentimiento fraterno”

El intendente de La Plata, Julio Alak, acompañado por el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, inauguró este lunes la nueva Plaza España con un acto formal y una jornada de actividades artísticas y culturales de las que participaron instituciones de la colectividad española, autoridades y vecinos.

“Plaza España encarna esa proximidad constante, cotidiana, de familias que la eligieron durante décadas como lugar de encuentro”, destacó el jefe comunal, al tiempo que consignó que “nos recuerda que la hermandad entre España y Argentina merece reflejarse en el patrimonio histórico: por eso pusimos aquí nuestro máximo esfuerzo para devolverle todo su esplendor".

“Quisimos que este sitio esté a la altura de un sentimiento fraterno: poniéndola en valor para honrar y celebrar los lazos centenarios de dos culturas que se abrazan”, enfatizó el mandatario desde el espacio verde de 7 y 66.

Por su parte, Joaquín María de Arístegui Laborde manifestó “un inmenso honor y orgullo venir hoy a La Plata”.

En #LaPlataCapital seguimos recuperando los espacios públicos para que sean lugares de encuentro, disfrute y comunidad para todos. 🎨 Además se realizó el mural Don Quijote de la Mancha, elaborado por artistas de la Cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental I y II de la Facultad de Artes de la UNLP. — Julio Alak (@Julio_Alak) October 12, 2026

La inauguración se enmarca en el Plan de Recuperación del Espacio Público que lleva adelante la Municipalidad, que incluyó la renovación del corredor de avenida 7 y la puesta en valor de las plazas San Martín, Rocha, Italia, del Perú, Juan Manuel de Rosas (El Peligro), Copacabana (Tolosa) y de la Madre (Los Hornos), además del Parque San Martín y las obras en ejecución en el Parque Saavedra, entre otras intervenciones.

La ceremonia contó con la presencia del vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López; y el Arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara. Por parte de la Embajada española estuvieron presentes la ministra consejera, Pilar Terrén; el consejero de Asuntos Políticos, José Ruiz de Casas; la consejera de Asuntos Administrativos, Cinthya Breña; y el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, José María García de Francisco.

La programación artística incluyó una jota instrumental y sevillanas, además de las presentaciones del Centro Asturiano de La Plata, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro de Centro Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz y el Centro Gallego. La jornada finalizó con un paso doble conjunto y la presentación musical de la banda Toro y Luna. Del mismo modo, se contó con la destacada presencia de la Banda Militar “Paso de los Andes”, perteneciente al Regimiento 7 con asiento en Arana.

La puesta en valor

El proyecto incluyó 5 mil metros cuadrados de baldosas nuevas para todos los solados, 540 metros cuadrados de piso de caucho en el área de juegos infantiles, con mobiliario totalmente renovado, 140 columnas de luminarias, 44 bancos de hormigón y madera, 25 bancos de plaza y nuevos elementos diseñados para la actividad física.

Además, se priorizó la conservación del patrimonio forestal existente, se plantaron 25 árboles nuevos y se trasplantaron 16, manteniendo el alineamiento previo, y se colocaron 11 mil metros cuadrados de nuevo césped con riego automatizado, entre otras tareas. Además, se realizó la restauración integral del monumento y sus esculturas de bronce.

Finalmente, restauraron y limpiaron los desagües para mejorar su funcionamiento y prevenir anegamientos y, con el fin de conducir el agua de lluvia hacia las calles que rodean la plaza, se implementó un sistema de escurrimiento superficial estableciendo pendientes en los solados e instalando canaletas de desagüe conectadas con los sumideros.

Autoridades presentes

Entre otras autoridades destacadas, estuvieron presentes el presidente del Club Español, Ignacio Guzmán; el Cónsul Honorario de Francia en La Plata, Alejandro Luchelli Bernard; el Cónsul de la República del Paraguay, Omar Andrés Fonseca Vera; Iván Rodriguez, Cónsular General de Perú.

También estuvieron presentes Laureano Durán, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Alfredo Mendoza Peña, presidente del Hospital Español; y el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Carlos Bonicatto.