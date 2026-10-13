El Gobierno le pidió al Tribunal del Mar suspender la explotación petrolera en Malvinas

El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que presentó un pedido formal ante el Tribunal Internacional del Derecho al Mar para “impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido” en las Islas Malvinas.

El objetivo de la presentación es que el tribunal con sede en la ciudad alemana de Hamburgo haga lugar a una cautelar que suspenda la operación de las petroleras con proyectos sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Norte.

La administración libertaria explicitó a través de un comunicado que la intención es “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), “para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.

Del mismo modo, la Casa Rosada resaltó que esta medida se fundamenta en lo dispuesto en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, “mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere”.

https://t.co/QbuvSkbTka — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, completó la Oficina del Presidente.