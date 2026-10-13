Extrema tensión en Villa Elvira: intento de usurpación y enfrentamiento con policías

Un operativo policial por un intento de usurpación terminó este lunes con un joven aprehendido y momentos de máxima tensión en Villa Elvira, en La Plata. El episodio ocurrió en un predio de al menos cuatro manzanas ubicado en inmediaciones de las calles 118 y 604, donde alrededor de 50 personas, entre hombres y mujeres, habrían comenzado a demarcar terrenos.

El procedimiento se inició luego de un alerta del sistema de emergencias 911, que advertía sobre la presencia de un grupo de personas que estaría intentando ocupar ilegalmente el lugar. Al arribar, efectivos policiales de distintas dependencias, junto con personal del Comando de Patrullas e Infantería de La Plata, constataron la presencia de numerosas personas dentro del predio.

Según fuentes policiales, al advertir la llegada de los efectivos, varias personas comenzaron a cubrirse el rostro y a levantar barricadas con palos, neumáticos y piedras. Posteriormente, prendieron fuego parte de esos elementos.

Los uniformados intentaron entablar un diálogo con el grupo y solicitaron que se retiraran del lugar. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción del procedimiento, parte de los presentes se negó a abandonar el predio y adoptó una actitud hostil.

En ese contexto, algunos hombres habrían alentado al resto a continuar con la ocupación y a enfrentarse con los efectivos. Luego comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial, lo que obligó a desplegar un operativo para controlar la situación.

Ante la continuidad de las agresiones, el personal de Infantería avanzó para dispersar al grupo y utilizó cartuchos de estruendo y munición antitumulto, según consta en el parte policial.

Durante el operativo, los efectivos lograron aprehender a un joven señalado como uno de los participantes en los incidentes, quien habría intentado agredir al personal utilizando una gomera. El elemento fue secuestrado.

La causa fue caratulada como tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ Nº 17 de La Plata.

La fiscalía tomó conocimiento de lo ocurrido y avaló el procedimiento policial. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.