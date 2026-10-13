La estrella culona sale de gira: dónde ver la muestra del CONICET en PBA

Luego de tres exitosas ediciones en el Museo MAR de Mar del Plata, el Teatro Argentino de La Plata y la República de los Niños, donde recibió a más de 75 mil visitantes, la muestra “Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía” inicia una nueva etapa itinerante por cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

La primera parada será en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224), desde el martes 13 hasta el jueves 22 de octubre, con entrada libre y gratuita. Funcionará de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas y sábados de 10 a 18 horas.

Durante octubre, noviembre y diciembre, la muestra continuará su recorrido por Escobar, Tandil, General San Martín y Luján.

A partir de un cruce entre ciencia, arte y divulgación, Vidas submarinas propone una experiencia que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar entre julio y agosto de 2025 y cuyo emblema fue, sin dudas, la popularmente conocida “estrella culona”.

Vidas submarinas, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, está organizada en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres educativos y recreativos. Cuenta con un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva, una instalación escenográfica y un sector para dejar mensajes a las y los científicos.

Además, se ofrecerán talleres para escuelas, con inscripción previa:

Taller de arena kinética , para chicos y chicas de 5 a 10 años.

, para chicos y chicas de 5 a 10 años. Taller de fabricación de hallazgos con materiales sustentables, para chicos y chicas de 5 a 10 años.

de hallazgos con materiales sustentables, para chicos y chicas de 5 a 10 años. Taller de robótica, para chicos y chicas de 7 a 12 años.

Vidas submarinas pone en valor el trabajo de las y los investigadores que exploraron las profundidades del mar argentino. A lo largo del recorrido, elementos sensoriales acompañan la experiencia para disfrutarla con ojos de asombro y pasión por la naturaleza. La iniciativa se consolida como una política pública bonaerense que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a todos los visitantes, poniendo especial énfasis en incentivar las vocaciones científicas.

