Gobernador aliado a la Rosada alzó la voz por el Belgrano Cargas: “No podemos seguir esperando”

El gobernador de Salt,a Gustavo Sáenz, reclamó que las obras en el Belgrano Cargas sean incluidas como obligatorias en la licitación de la privitatización de la línea, dado que su provincia “y el norte argentino no pueden seguir esperando”.

“Los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas no pueden quedar sujetos a la voluntad de unas pocas empresas. Las obras deben ser incluidas como obligatorias, y no como optativas, en los pliegos de licitación”, exclamó el mandatario.

A través de un posteo en sus redes sociales, recapituló: “Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”.

“La falta de inversión obligatoria en estos ramales profundiza el atraso, las desigualdades respecto del resto del país y la falta de oportunidades que históricamente afectan a las provincias del norte argentino. Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte”, insistió Sáenz.

Acto seguido, sostuvo que “es con infraestructura, transporte y tecnología como vamos a desarrollarnos, y no con más impuestos a la distancia”.

“Junto a los sectores productivos y empresariales de Salta, estamos unidos en este reclamo. Convoco también a los legisladores nacionales y a los representantes del Norte Grande a acompañarnos. No se trata de intereses políticos ni partidarios”, exclamó.

Finalmente, advirtió que lo que está en juego es el futuro de Salta, de los salteños y de todo el norte argentino” y recalcó que “el federalismo es progreso”.