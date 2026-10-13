Nueva flota de camiones, maquinaria y equipamiento en Almirante Brown

La Municipalidad de Almirante Brown incorporó seis nuevos camiones, maquinaria y equipamiento para fortalecer las tareas de limpieza, mantenimiento y servicios que se realizan diariamente en los distintos barrios del distrito, a partir de la articulación con el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Banco Provincia.

Se trata de seis camiones volcadores que serán destinados a tareas de limpieza y retiro de residuos en la vía pública, un camión con grúa que permitirá profundizar los trabajos de limpieza y despeje de arroyos y zanjones y tres camiones doble cabina serán utilizados para el traslado de trabajadores y herramientas.

Esta nueva incorporación de equipamiento permitirá reforzar las tareas que llevan adelante las distintas áreas municipales y mejorar la capacidad operativa para atender las necesidades de los vecinos en los barrios.

“Para nosotros es fundamental fortalecer las herramientas y los recursos con los que cuentan nuestros equipos municipales para profundizar las tareas de limpieza, mantenimiento y prevención en los barrios. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la capacidad de respuesta y brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, destacó el diputado provincial, Mariano Cascallares.

La nueva flota fue presentada junto al gobernador Axel Kicillof. En ese contexto, el legislador agradeció asimismo el acompañamiento permanente del Banco Provincia, y de su titular Juan Cuattromo, lo que permitió adquirir el nuevo equipamiento y la maquinaria a través de Provincia Leasing.

Además, en el marco de esta articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia, se aportó equipamiento destinado a la gestión del riesgo y la emergencia climática, en el marco de las acciones de prevención ante posibles anegamientos vinculados al fenómeno de “Súper Niño”.

El kit entregado está compuesto por una motobomba, un generador eléctrico, diez catres, un gomón, cuatro motosierras, dos podadoras de altura, cuatro motoguadañas, cuatro hachas de mano, dos sopladoras de hojas, diez pares de borcegos de seguridad, diez pares de botas de goma, diez kits de ropa de trabajo (pantalón y camisa), diez lentes de protección, diez pares de guantes moteados, diez pilotos y diez chalecos reflectivos.

Participaron también el secretario de Gobierno, Leonardo Herrera; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; la subsecretaria de Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; y el subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Manuel Maidana.