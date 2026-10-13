El Salmón se anota otro Movistar Arena para cerrar el año

Con una convocatoria que no deja de crecer, Andrés Calamaro confirma una décima y última función en el Movistar Arena. Será el cierre de un año de éxito rotundo, en el que el artista colgó el cartel de agotado noche tras noche, consolidando una de las series de conciertos más importantes de un solista en Buenos Aires.

Cada uno de estos shows agotados confirma lo mismo: Calamaro atraviesa un presente en vivo imbatible. Un repertorio que repasa los grandes hits de su carrera, esos que marcaron a varias generaciones y siguen sonando en todos lados, una banda de primer nivel y músicos de excelencia que convierten cada canción en un momento de música de verdad, frente a un público que canta de principio a fin.

Andrés Calamaro se encuentra actualmente presentando “Como Cantor”, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta etapa artística.

En este show, Calamaro recorre las canciones fundamentales de su obra en una propuesta donde la voz, el repertorio y el encuentro con el público ocupan el centro de la escena.

Con este tour, Andrés Calamaro recorrió distintos destinos de Argentina y la región repasando canciones que marcaron la historia del rock argentino. Un recorrido que confirma su vigencia como una de las figuras centrales de la música en español, acompañado por una banda en vivo a la altura del repertorio.

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.

Así, Buenos Aires tendrá su última oportunidad del año de disfrutar al Salmón sobre el escenario, el 23 de noviembre en el Movistar Arena. La venta general comenzará el miércoles 14 de octubre a las 16 horas, con todos los medios de pago y con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Banco Macro Visa, a través de www.movistararena.com.ar.

