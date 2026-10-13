Cruzan a Santiago Caputo por impugnar a la discapacidad: “Miente, miente que algo quedará”

El Foro Permanente Discapacidad salió al cruce de recientes declaraciones del asesor presidencial Santiago Caputo, en medio de la lucha por la prórroga de la Ley de Emergencia. “Busca generar un clima social favorable a las medidas del Gobierno, que buscan restringir el acceso a prestaciones y apoyos de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que los necesitan para su vida y desarrollo”, expusieron

En concreto, el dirigente libertario dijo que “aproximadamente el 60 % de las pensiones por invalidez son truchas”.

Por ello, el Foro exigió “que entregue la documentación técnica que le ha permitido llegar a esta conclusión, ya que las auditorías realizadas por este Gobierno no han dado este resultado”.

“Afirma que existen ‘certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política’. Nuevamente le exigimos que muestre las pruebas que le han permitido decir esto ¿Tendrá el señor Caputo certificados firmados por políticos? ¿Tendrá certificados de discapacidad entregados por una junta provincial conformada por diversos profesionales que certifican algo que no existe?”, interrogan.

“Expresa que ‘tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra’. Nos gustaría conocer qué datos concretos tiene sobre esto ¿Qué guerra ha tomado en cuenta y cuántas pensiones ha dado ese país que estuvo en guerra?”, inquirió el Foro.

Del mismo modo, expuso: “Señor Caputo, si bien es cierto que una guerra produce graves daños en personas que, en ocasiones, hacen que no puedan trabajar, también la pobreza genera esto. Ella, sin tanto ruido como una guerra, impide que niños accedan a una buena alimentación desde su gestación y durante los primeros meses de vida, con las consecuencias que esto produce en su desarrollo motriz e intelectual, y les impide en muchos casos alcanzar los recursos para su rehabilitación, educación, capacitación, etcétera. Esto último también lo sufren jóvenes y adultos. Sepa que a nivel internacional se afirma que la pobreza genera discapacidad y, lamentablemente, nuestro país, con su escandalosa pobreza, ha creado y crea situaciones que discapacitan”.

“Señor Caputo, la pobreza mata, la pobreza discapacita, la pobreza excluye de los bienes esenciales para vivir y desarrollarse. Usted sabe que para el Censo Nacional 2010 el porcentaje de personas con discapacidad era del 12,9 % y, si se aplica el mismo a la población actual, hay en nuestro país casi 6.000.000 de personas en esa condición, aunque muchas no estén certificadas, y que esto daría al menos hoy 2.000.000 en situación de pobreza según los números de pobreza que maneja la gestión de Javier Milei”, detallaron los referentes.

“Finalmente, Caputo hace la siguiente afirmación: ‘El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años’. Nuevamente, esta es una afirmación que se basa en la presunción de que las pensiones en gran parte se entregaron mal. Esta campaña que las gestiones del presidente Mauricio Macri y del presidente Milei llevaron adelante no la pudieron justificar con pruebas. Sus auditorías no demostraron esto”, contrastaron.

Finalmente, el Foro Discapacidad puso de relieve que “estas declaraciones buscan generar duda en la población y desvirtuar la lucha para que las personas con discapacidad en situación de pobreza cuenten con un apoyo que les permita enfrentar ciertos gastos, acceder a prestaciones y medicamentos”.

“Seguramente no se dé respuesta a nuestro pedido, porque su gestión tiene la impronta de hacer afirmaciones falsas sobre esta realidad, buscando que eso entre en la conciencia de ciertas personas. ‘Miente, miente que algo quedará’ es una estrategia muy usada desde hace tiempo”, remataron.

