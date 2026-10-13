martes 13 de octubre de 2026 - Edición Nº4588

Interés general | 13 oct 2026

Turismo

Fin de semana largo: CABA llegó al 80% de ocupación y la costa bonaerense mostró cifras dispares

Un informe del Observatorio Argentino de Turismo indicó que la Ciudad de Buenos Aires recibió a más de 121.000 turistas, con un gasto superior a los $37.000 millones. En la costa, Mar del Plata llegó al 45% de ocupación y Pinamar, al 52%.

Imagen de archivo.
TAGS: CIUDAD DE BUENOS AIRES, TURISMO, MAR DEL PLATA, FIN DE SEMANA LARGO, PINAMAR, CóRDOBA

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los destinos más buscados durante el fin de semana largo de octubre, según el informe de ocupación del Observatorio Argentino de Turismo. La Ciudad alcanzó un 80% de ocupación, recibió a más de 121.000 turistas y registró un gasto turístico superior a los $37.000 millones.

Además, ofreció una destacada agenda de actividades de interés turístico durante todo el fin de semana. Se destacó el Gran Fondo Argentina, un evento deportivo de alcance internacional: la competencia ciclística recorrió los principales circuitos y avenidas porteñas.

Costa bonaerense: ocupación moderada en Mar del Plata y Pinamar

En la costa bonaerense, los niveles de ocupación estuvieron lejos de los registrados en la Ciudad. Mar del Plata, que también figuró entre los destinos más buscados del país, llegó a un 45% de ocupación.

Por su parte, Pinamar alcanzó un 52% de ocupación promedio, con un 57% en Cariló y Ostende.

San Pedro, entre los destinos con mejor ocupación de la provincia

Fuera del litoral atlántico, San Pedro alcanzó el 60% de ocupación, el valor más alto entre los destinos bonaerenses relevados en el informe.

Fiestas nacionales en Villa Gesell y San Clemente

La agenda cultural y gastronómica también tuvo protagonismo en la provincia de Buenos Aires. En Villa Gesell se realizó la 45.ª edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural.

Por su parte, en el Partido de La Costa, San Clemente albergó la 60.ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

El panorama en el resto del país

En otras zonas del país, Córdoba se destacó con el Oktoberfest como insignia del fin de semana. La provincia tuvo un impacto económico que superó los $50.000 millones y registró ocupaciones del 95% en Villa General Belgrano y del 85% en Villa Carlos Paz.

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