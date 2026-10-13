Fin de semana largo: CABA llegó al 80% de ocupación y la costa bonaerense mostró cifras dispares

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los destinos más buscados durante el fin de semana largo de octubre, según el informe de ocupación del Observatorio Argentino de Turismo. La Ciudad alcanzó un 80% de ocupación, recibió a más de 121.000 turistas y registró un gasto turístico superior a los $37.000 millones.

Además, ofreció una destacada agenda de actividades de interés turístico durante todo el fin de semana. Se destacó el Gran Fondo Argentina, un evento deportivo de alcance internacional: la competencia ciclística recorrió los principales circuitos y avenidas porteñas.

#Turismo 🌧️💰 Fin de semana largo lluvioso: más turistas, estadías más cortas y menor impacto económico El fin de semana largo por el 12 de octubre dejó un balance de contrastes para el turismo argentino. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,49 millones de turistas recorrieron el país y generaron un movimiento económico de $ 313.610 millones. Sin embargo, pese al incremento en la cantidad de viajeros, las estadías más breves y la reducción del consumo condicionaron los resultados del sector. 📌 Más turistas: viajaron 1.490.400 personas, un 3,5 % más que durante el mismo feriado de 2025. 📌 Estadías más cortas: la permanencia promedio cayó de 2 a 1,8 días, lo que representa una reducción interanual del 10 %. 📌 Gasto diario: cada turista desembolsó en promedio $ 116.900 por día, un incremento real del 5 % respecto del año pasado. 📌 Menor impacto económico: el gasto total alcanzó los $ 313.610 millones, pero registró una caída real del 2,2 % frente a 2025. 🚘🛎️ El informe de CAME reveló que los argentinos mantuvieron el interés por viajar, aunque privilegiaron escapadas de cercanía, reservas de último momento y estadías reducidas. Las condiciones climáticas tampoco acompañaron: las lluvias, la humedad y las temperaturas frescas afectaron especialmente al centro y este del país, condicionando las actividades al aire libre y los desplazamientos espontáneos. 📍 Entre los destinos más elegidos se destacaron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia. La agenda de festivales, fiestas populares y propuestas gastronómicas fue uno de los principales motores del movimiento turístico. ✈️ Además, Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16 % en los vuelos de cabotaje. En lo que va de 2026, los ocho fines de semana largos movilizaron a casi 13 millones de turistas, con un impacto económico acumulado de $3,4 billones. 👉 https://t.co/Ic5bGnBa4x 💬 ¿Creés que los argentinos están optando por viajes más cortos para cuidar el bolsillo? ¿Pudiste aprovechar el fin de semana largo o los precios y el clima cambiaron tus planes? #Turismo #FinDeSemanaLargo #EconomiaArgentina #CAME #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 12, 2026

Costa bonaerense: ocupación moderada en Mar del Plata y Pinamar

En la costa bonaerense, los niveles de ocupación estuvieron lejos de los registrados en la Ciudad. Mar del Plata, que también figuró entre los destinos más buscados del país, llegó a un 45% de ocupación.

Por su parte, Pinamar alcanzó un 52% de ocupación promedio, con un 57% en Cariló y Ostende.

San Pedro, entre los destinos con mejor ocupación de la provincia

Fuera del litoral atlántico, San Pedro alcanzó el 60% de ocupación, el valor más alto entre los destinos bonaerenses relevados en el informe.

Fiestas nacionales en Villa Gesell y San Clemente

La agenda cultural y gastronómica también tuvo protagonismo en la provincia de Buenos Aires. En Villa Gesell se realizó la 45.ª edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural.

Por su parte, en el Partido de La Costa, San Clemente albergó la 60.ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

El panorama en el resto del país

En otras zonas del país, Córdoba se destacó con el Oktoberfest como insignia del fin de semana. La provincia tuvo un impacto económico que superó los $50.000 millones y registró ocupaciones del 95% en Villa General Belgrano y del 85% en Villa Carlos Paz.