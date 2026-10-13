Kicillof presentó el 2° Plan Provincial de Salud Mental: qué propone

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la presentación del 2° Plan Provincial de Salud Mental (2026-2031). La iniciativa incorpora nuevas estrategias para responder al aumento de los padecimientos y las desigualdades en un contexto de profundas transformaciones sociales y económicas.

El acto se realizó en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique” de Ensenada, junto a la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, y al intendente local, Mario Secco.

El plan se presentó en el marco de la 7° Jornada Provincial de Salud Mental. Fue diseñado junto a organizaciones, familias, colegios profesionales, universidades y colectivos de trabajadores, con el objetivo de fortalecer las políticas de cuidado y ampliar el acceso a la atención. Busca profundizar la transformación del sistema hacia un modelo integral, comunitario y centrado en los derechos de las personas.

Los ejes del nuevo plan

El Plan Provincial de Salud Mental contempla:

El fortalecimiento de la atención en hospitales generales .

. La ampliación de los dispositivos territoriales y de las viviendas con apoyo para personas externadas.

y de las para personas externadas. Nuevas estrategias para garantizar el acceso a medicamentos .

. La prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.

Además, incorpora nuevos ejes estratégicos vinculados con las políticas de integración, el federalismo en salud, el cuidado de los trabajadores y el abordaje de las violencias. También promueve una mayor participación de usuarios, familiares y jóvenes en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Los resultados del primer plan provincial

La iniciativa da continuidad al primer Plan Provincial, que alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas y permitió avanzar en el proceso de desmanicomialización. Desde 2019 se logró la externación del 70% de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía, y la cantidad de viviendas con apoyo aumentó de 74 a 227.

Kicillof: “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales”

Durante el acto, Kicillof afirmó: “Estamos presentando un nuevo Plan Provincial de Salud Mental en un contexto muy difícil, en el que todos los indicadores sociales van para atrás: se pierden puestos de trabajo, crece la informalidad y millones de familias tienen que endeudarse para comer o comprar medicamentos”. Y agregó: “Eso no es simplemente un problema microeconómico: cuando millones de argentinos no pueden pagar lo mínimo para vivir, estamos frente a un problema que genera cada vez más angustia y padecimientos”.

El Gobernador sostuvo que, aunque la Provincia hace un enorme esfuerzo para sostener y ampliar las capacidades de respuesta del sistema de salud bonaerense, “para resolver estas problemáticas hay que transformar las condiciones que las generan”. Añadió: “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales, pero sí hay compromiso, trabajo y decisión política: mientras otros se desentienden, en la provincia de Buenos Aires no nos escondemos ni sacamos el cuerpo”.

Hacia el cierre, Kicillof planteó: “Frente a quienes dicen que hay que destruir el Estado porque cada uno puede estar mejor si resuelve los problemas por su cuenta, nosotros mostramos que hay otro camino: el de un Estado que planifica, que se organiza y que trabaja para garantizar derechos y dar respuestas a las necesidades de la sociedad”.

Kreplak, Calmels y Secco: el compromiso con el modelo

El ministro Kreplak señaló: “Desde nuestra gestión logramos visibilizar y poner en agenda que la salud mental es una problemática sanitaria real que atañe a nuestro pueblo y, además, diseñamos múltiples herramientas que acompañan y dan respuestas a quienes lo necesitan”. También afirmó que el Gobierno bonaerense y los trabajadores de la salud están comprometidos con “la defensa y la profundización de este modelo”.

Por su parte, Calmels sostuvo que las reformas se diseñan, ejecutan y evalúan “de forma integrada junto a los municipios” y que son posibles “a partir de una vinculación profunda entre la población y el Estado”. Sobre el contexto actual, remarcó que “desde la Provincia tenemos el compromiso de hacer las transformaciones necesarias para cuidar a nuestro pueblo”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, señaló que en su distrito aumentaron las consultas en materia de salud mentalpor los problemas de desocupación, pérdida de obra social y baja de ingresos.

Quiénes participaron del acto

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro, y de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani; y el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino.

Participaron además el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario general de la CTA-A de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi; su par de UPCNBA, Fabiola Mosquera; funcionarios y funcionarias locales; y directores y directoras de hospitales bonaerenses.