Murió un camionero tras inhalar gases tóxicos mientras limpiaba una cisterna en La Plata

Un hombre de 36 años murió este martes en una cantera de descarga de desechos ubicada sobre la Ruta 53, a la altura del kilómetro 52, en la localidad de El Peligro, partido de La Plata. Según las primeras actuaciones, la víctima habría inhalado gases tóxicos mientras limpiaba el interior de una cisterna utilizada para transportar residuos provenientes de granjas avícolas, informaron fuentes policiales.

El dramático episodio ocurrió cuando personal policial fue comisionado al lugar tras recibir un aviso por la presencia de una persona descompensada. Al arribar, los efectivos encontraron un camión Mercedes-Benz 1938 con un acoplado cisterna, perteneciente a la empresa Transporte El Rey, y junto al vehículo el cuerpo sin vida del trabajador.

A pocos metros se encontraba otro empleado, de 44 años, quien también había sufrido una descompensación, aunque permanecía consciente. De acuerdo con su relato preliminar, ambos habían participado de las tareas vinculadas con la descarga de los residuos.

La principal hipótesis surgida de las primeras actuaciones indica que, después de descargar el contenido del camión, el trabajador ingresó al interior de la cisterna para realizar tareas de limpieza sin aguardar el tiempo necesario para su ventilación.

En esas circunstancias, habría inhalado los gases acumulados en el tanque y se habría descompensado. El otro empleado también resultó afectado y, aunque logró mantenerse consciente, no habría podido asistir a su compañero antes de que se constatara su fallecimiento.

La presencia de gases peligrosos en espacios cerrados representa un riesgo grave durante las tareas de limpieza y mantenimiento, especialmente cuando se trata de recipientes que transportaron residuos orgánicos.

Tras confirmarse la muerte, se dispuso preservar la escena y convocar a personal de Policía Científica y de la Morgue Policial para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

Además, las autoridades procedieron al secuestro del camión Mercedes-Benz y de su acoplado cisterna, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias que permitan determinar las circunstancias del episodio.

En la causa interviene la UFI N° 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, que ordenó la realización de las actuaciones pertinentes.

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo la muerte, qué gases pudieron haber afectado a los trabajadores y si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias para realizar tareas de limpieza dentro de la cisterna.