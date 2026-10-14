Sergio Uñac lanzó su candidatura presidencial

El exgobernador de San Juan y actual senado nacional del bloque justicialista, Sergio Uñac, oficializó su precandidatura presidencial al publicar un spot en redes sociales.

“Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo”, expresó el legislador.

Con la introducción: “Por qué quiero ser presidente”, Uñac manifestó a través de un video que “hay mucho desánimo en la sociedad, la gente la está pasando muy mal”.

“Quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos, al servicio de mi país. Para que en este país el trabajo alcance, valga la pena producir y para que nuestros hijos, los hijos todos, de cada una de las familias argentinas sientan que este país tiene futuro y el futuro lo construimos entre todos”, completó el exmandatario cuyano.

Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. 🇦🇷 Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo. https://t.co/gAZQfn9FEr — Sergio Uñac (@sergiounac) October 13, 2026

De este modo, Sergio Uñac es el primer peronista en oficializar su postulación, en medio de lo que se avizora como una dura lucha interna, con la pelea de fondo entre el kicillofismo y el kirchnerismo.