Instalaron cámaras en arroyos de La Plata para mejorar la medición de los niveles de agua

La Municipalidad de La Plata impulsa la instalación de nuevas escalas limnimétricas y cámaras en arroyos de la ciudad con el objetivo de optimizar su capacidad de medir los niveles de agua, informar a la comunidad y prever con anticipación posibles crecidas, desbordes e inundaciones.

Las acciones impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, comprendieron la colocación de reglas graduadas que se instalan de forma fija en ríos, lagos, embalses, canales o presas para medir las fluctuaciones del nivel del agua. Las mismas fueron instaladas por personal del área de Hidráulica, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Las nuevas escalas reemplazan a las existentes —que fueron vandalizadas—, se encuentran en período de prueba y ya fueron emplazadas en el Arroyo Maldonado (Villa Elvira) y el ⁠Arroyo Martín (Villa Elisa); en tanto que el Municipio avanza con la instalación de las mismas en el Arroyo El Gato (Tolosa), ⁠Arroyo Regimiento (Gonnet) y ⁠Arroyo Carnaval (Villa Elisa).

Vale destacar que las escalas limnimétricas y las cámaras escalas limnimétricas conforman el sistema de alerta temprana de la Municipalidad de La Plata junto a las 21 centrales meteorológicas, que se encuentran en proceso de restauración de datos para optimizar su funcionamiento.

Cabe recordar que la Unidad de Gestión del Riesgo fue presentada oficialmente por el intendente Julio Alak en septiembre, está destinada a fortalecer la prevención y coordinar la respuesta ante emergencias y situaciones de catástrofe en la ciudad y contiene bajo su órbita a la Dirección General de Riesgo Hídrico y la Dirección General de Meteorología y Alerta Temprana.