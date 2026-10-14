“Las Ruinas, delirios sobre La Argentina” en las entrañas del Colón

El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta una nueva obra del coreógrafo Juan Onofri Barbato, con dramaturgia de Laura Sbdar, música original de Ailin Grad y la participación de 8 destacados performers: Florencia Ciucci, Mariano Landa, Tomi Lebrero, Luis Monroy Grandon, Andrés Molina, Tiago Mousseaud, Paula Servetto, Jorge Thefs.

Las Ruinas se sumerge en la fascinación por un país y su nombre. La Argentina: huella, marca, imitación y máscara. A partir de dos figuras clave de la danza del siglo XX —la bailarina española Antonia Mercé (La Argentina) y el creador japonés Kazuo Ohno (Admirando a La Argentina)—, esta travesía escénica recorre los subsuelos del Centro de Experimentación del Teatro Colón.

A través de un diagrama coreográfico, teatral y musical en tres actos, el público emprende un desplazamiento espacial y temporal, del grotesco criollo de 1933 a un futuro mutante no tan lejano, donde se tensan el delirio y la identidad nacional.

Las funciones tendrán lugar el jueves 22, viernes 23, sábado 24, miércoles 28, jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre a las 20:30 horas y los domingos 25 de octubre y 1 de noviembre a las 18 horas.

Jubilados o estudiantes podrán adquirir su entrada con un 50 % de descuento, abonando con cualquier medio de pago y presentando credencial y DNI. Esta promoción es válida solamente mediante compra presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171).

Las Ruinas es una obra encargada por el CETC, con el apoyo de la Fundación Williams y el espacio Planta investigación & creación transversal. Además cuenta con el acompañamiento de Fundación Santander Argentina a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Ruinas

En octubre de 2024, Laura Sbdar y Juan Onofri Barbato coincidieron en la Escuela de Invierno de Nueva Ópera de la Fundación Williams, espacio donde comenzó a gestarse Las Ruinas. Durante 2025, el proyecto avanzó a través de una residencia de creación con siete intérpretes en Planta Inclán, respaldada por la misma fundación. En ese marco, Sbdar inició la dramaturgia y Onofri Barbato delineó un dispositivo coreográfico desprendido de su investigación previa en la obra Veneno.

Aquella residencia consolidó el interés por la ópera experimental y por procedimientos de sustracción, traducción y amputación de los lenguajes escénicos. Durante la investigación irrumpió azarosamente la figura de Antonia Mercé (“La Argentina”) y el homenaje que le dedicó Kazuo Ohno en Admirando a La Argentina, activando un eje sobre la identidad y la memoria de los cuerpos.

En un contexto social y político atravesado por la crisis y el avance de la ultraderecha global, el equipo se obsesiona e interroga qué puede el arte desde la falta: contestar desde el agujero, el baldío y el subsuelo.

Hacia fines de 2025, el Centro de Experimentación del Teatro Colón formalizó la invitación para estrenar la pieza en sus sótanos a fines de 2026. La escala del proyecto creció hasta articular a veinte artistas entre escena y áreas técnicas. A contrapelo de la tendencia hacia formatos mínimos e individuales, Las ruinas se erige como una máquina expresiva mutante donde el delirio y el humor articulan un objeto escénico colectivo.