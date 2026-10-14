El Niño seguirá “por lo menos hasta febrero” y con “fuerte intensidad”

La especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Carolina Morinigo, analizó el panorama climático actual y el comportamiento del fenómeno El Niño en Argentina, catalogación que responde directamente a la alteración de las temperaturas en el océano.

“Por un lado está el fenómeno de El Niño, que se pronostica para este trimestre (octubre, noviembre y diciembre) que va a ser un Niño fuerte. Y eso tiene que ver no con el impacto de El Niño en sí, sino con la anomalía de la temperatura en la superficie del mar”, precisó.

En torno al rótulo de “Súper Niño”, aclaró que “el pronóstico oficial de la Organización Meteorológica Mundial dice que El Niño va a seguir por lo menos hasta febrero con una intensidad fuerte”.

“Tiene que ver con esa anomalía de cuán caliente está el agua en el Pacífico ecuatorial. En este momento está en promedio 3,5 grados por encima de lo normal. Por eso se dice que es Niño fuerte, muy fuerte o Súper Niño, como lo llaman en otros lugares”, detalló Morinigo en declaraciones a Radio Provincia.

En cuanto al nivel de precipitaciones registradas en el país, puntualizó que las condiciones varían según la región. “Por ejemplo, todo lo que es Litoral y Buenos Aires, las lluvias suelen ser superiores a las normales, pero en todo el trimestre”, graficó.

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“Todo el tema de las inundaciones tiene que ver mucho más con las lluvias de Brasil y la apertura de las compuertas de las represas” situación que “hizo desbordar los ríos, principalmente el Uruguay, acá en Argentina”.

Finalmente, en torno al panorama de aquí a fin de año, manifestó que “normalmente suele ser lluvioso ya diciembre. Y los pronósticos también están indicando lluvias superiores a las normales”.