“Ángel”, una comedia sin filtro para el debut del nuevo canal de Revista Barcelona

BarceMax+ es el nuevo canal de Revista Barcelona para las series y películas que ninguna de las plataformas comerciales se atreve a programar; por atrevidas, por inquietantes, por temerarias, por perturbadoras. O simplemente porque no.

“Para esos productos y para esos artistas nace BarceMax+”, aseguran. El lanzamiento global será con Ángel, una serie de Manuel Soriano a estrenarse el jueves 29 de octubre, con las actuaciones de Gustavo Suárez, Antonella Costa y Gustavo Garzón.

Ángel es un dramaturgo frustrado que vive en Montevideo con su mujer, hijo y padre exguerrillero.

Ángel empieza un nuevo proyecto, la solución de casos reales mediante puestas en escena teatrales, y encuentra en esta empresa la oportunidad de reivindicarse como artista.

Los casos tocan temas polémicos -homofobia, pedofilia, fe en dios, desaparecidos, infidelidad, aborto- e irán desnudando las grietas de esta familia disfuncional y las contradicciones entre lo que Ángel piensa y lo que dice pensar.

Vale destacar que Ángel es la primera serie producida de manera cooperativa en Uruguay. Contará con seis episodios de 30 minutos cada uno, en formato 4K blanco y negro.

“El guion de Ángel lo escribí como un experimento, con la misma libertad con la que escribiría un cuento o una novela”, dice Soriano.

Y recapitula: “Cuando lo presenté a productores y plataformas me dijeron que era ‘impasable’, por eso fuimos por un camino alternativo de producción”.

“Para abordar los temas sensibles (machismo, homofobia, aborto, desaparecidos, pedofilia, religión) tuvimos dos premisas esenciales: la honestidad y el humor. La miniserie explora ciertas lagunas morales de esta época, pero no busca conclusiones sino paradojas y contradicciones”, enfatiza el realizador.

“Luego teníamos que ver cómo pasábamos la identidad de ese guión a la pantalla, y para eso fue clave abandonar la cárcel del realismo. El fondo de la serie es tan descarnadamente real que necesitaba formas descarnadamente irreales para equilibrar la balanza”, sentencia.