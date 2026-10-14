Hotel ícono de Buenos Aires actualiza su propuesta con nueva categoría de habitaciones

En el marco del proceso de renovación integral que atraviesa Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, el hotel incorpora una nueva categoría: las habitaciones Executive, disponibles en configuraciones King y Twin, concebidas como parte de la actualización progresiva de su oferta de habitaciones.

La incorporación se inscribe en el proyecto de full renovation que la propiedad está desarrollando por etapas y que comprende una intervención sobre habitaciones, baños, mobiliario e instalaciones, además de la posterior modernización de sus principales áreas públicas y la fachada. Por la escala de la propiedad, que cuenta con 704 habitaciones, el proyecto está estructurado para realizarse en cuatro etapas.

Más que una actualización estética, esta remodelación responde a una revisión integral de la experiencia hotelera regional y de la infraestructura de la propiedad. El proyecto incorpora nuevos criterios de diseño y funcionalidad, tecnología aplicada a la estadía y soluciones destinadas a mejorar la eficiencia energética que reduzcan el impacto ambiental, siguiendo con los lineamientos de Marriott International, compañía a la que este hotel pertenece.

En este contexto se presentan las nuevas habitaciones Executive. Esta categoría incorpora beneficios dentro de su tarifa como el desayuno buffet en base doble, acceso al Fitness Center y al Sheraton Club Lounge, siendo este último un espacio privado en donde los huéspedes disfrutan de bebidas, platos fríos y calientes de cortesía durante la tarde.

Respecto a la amenidades, tiene ventanas insonorizadas de piso a techo, área de estar en la que se aprecian las increíbles vistas de la Ciudad de Buenos Aires y del Río de la Plata, Wi-Fi sin cargo y caja de seguridad.

La sustentabilidad constituye uno de los ejes centrales de la transformación. Dentro del programa de obras, el hotel incorporó duchas de alto rendimiento y griferías con restricción de caudal para disminuir el consumo de agua, reemplazó ventanas por cristales térmicos que favorecen la eficiencia del sistema de climatización e implementó iluminación LED y sistemas de climatización con mayor eficiencia energética.

El proyecto se complementa con otras políticas ambientales que la propiedad viene desarrollando y con certificaciones vinculadas a la gestión sustentable.

Las nuevas habitaciones también responden a una concepción más funcional del alojamiento. El rediseño apunta a espacios modernos, y confortables que cumplen con los estándares globales de la marca Sheraton, con infraestructura y servicios pensados tanto para viajeros corporativos como de placer. Las habitaciones renovadas se integran así a una transformación que no se limita al alojamiento, sino que alcanzará progresivamente fachada, gimnasio, spa, restaurantes, venues y otros espacios comunes.

“La nueva categoría Executive representa una etapa más de una transformación que va mucho más allá de renovar habitaciones. Estamos actualizando integralmente Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center bajo criterios de confort, eficiencia, tecnología y sustentabilidad, y en línea con los estándares de Marriott International. El objetivo es preservar la identidad de un hotel emblemático y, al mismo tiempo, llevar su infraestructura y su propuesta a las necesidades actuales de nuestros huéspedes”, señaló Jorge Sánchez, Multi-Property General Manager.

La llegada de las habitaciones Executive continúa el proceso iniciado con las habitaciones renovadas de categoría Superior, que actualmente forman parte de la nueva propuesta de alojamiento del hotel y dada la magnitud de la propiedad, la finalización de esta etapa de renovación representa un hito significativo, cuyo alcance resulta comparable a la renovación integral de hoteles de menor escala.

La renovación constituye una de las intervenciones más importantes realizadas en la propiedad desde su apertura y busca actualizar de manera integral un hotel que forma parte de la historia de la hotelería internacional en Buenos Aires, manteniendo sus operaciones mientras avanzan las distintas etapas de obra.

