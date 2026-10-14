Tensión en una escuela de La Plata: incendio y evacuación de alumnos

Momentos de preocupación se vivieron este miércoles en una escuela de La Plata, donde un incendio provocó una importante humareda y obligó a evacuar a los alumnos. El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria N° 31, ubicada en la calle 46 entre 2 y diagonal 80.

El hecho fue advertido por personal policial que realizaba recorridas preventivas y tomó conocimiento de la emergencia a través de una comunicación radial. Al llegar al establecimiento, los efectivos encontraron a una dotación de Bomberos que ya trabajaba para controlar la situación.

Los uniformados observaron una densa columna de humo mientras se desarrollaba la evacuación de los estudiantes.

Sin heridos y con el fuego controlado

Una vez controlado el incendio, se constató que no había víctimas ni personas que necesitaran asistencia médica.

Bomberos acudió con una autobomba y trabajó para controlar el fuego, mientras se desarrollaba el operativo preventivopara resguardar a la comunidad educativa.

Dónde se originó el fuego

De acuerdo con la información preliminar, el foco ígneo se originó en un cuarto de servicio ubicado detrás del salón de actos del establecimiento.

Qué se sabe de las causas y de la investigación

Por el momento, no se determinó si el incendio fue accidental o intencional. Esa circunstancia será materia de investigación a partir de las pericias correspondientes.

Tras controlar la emergencia, se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor y se solicitó la intervención de peritos de la Dirección de Bomberos para realizar las tareas técnicas en el sector afectado.

En la causa intervienen la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias, el dato más importante es que el episodio terminó sin personas heridas, pese a la preocupación generada por el humo y la necesidad de evacuar la escuela.