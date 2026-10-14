Adrián Berra prepara su segundo show del año en La Trastienda

Después de un año atravesado por nuevas canciones, giras y encuentros con su público, Adrián Berra se prepara para volver a La Trastienda. La cita es el próximo sábado 14 de noviembre, en otra noche pensada para la celebración y el ritual que se genera en cada uno de sus conciertos.

Si algo define el recorrido de Berra es ir construyendo la obra a su propio ritmo. Desde sus primeras canciones que se viralizaron por YouTube hasta el presente de su carrera, este cierre de año lo encuentra en pleno movimiento y festejando el nuevo disco Antes de Saltar como punto de partida

Este álbum, profundiza esa búsqueda. Lejos de hablar de un salto entendido como ruptura o decisión definitiva, el disco se detiene en ese movimiento permanente hacia adelante: el impulso, la espera, el camino y todo lo que sucede antes de dar el próximo paso.

“Este disco no habla de un salto al vacío. Desglosa el tiempo. Habla de vivir en ese movimiento constante hacia adelante. De aceptar que en el camino siempre existe un primer impulso”, dice el propio artista.

En La Trastienda, esas canciones vuelven a encontrarse con en el formato que mejor las representa: un show a banda completa, con una sonoridad expansiva que convive con la intimidad característica de Berra.

Las nuevas composiciones de Antes de saltar se cruzarán con los clásicos de siempre, como “Un beso en la nariz”, “Desaprender”, “Mundo”, “Viajar” e “Impulso”, en un concierto que recorrerá distintas etapas de su obra y volverá a poner en primer plano esa conexión directa que el artista construyó con su público a lo largo de los años.

La presentación de Antes de saltar en La Trastienda ya tuvo su primer capítulo el pasado 15 de mayo, con localidades agotadas y dos horas de música. Ahora, la cuenta regresiva vuelve a poner a Berra frente a uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires y las entradas pueden adquirirse vía Passline.

La banda

Tomás Sanguinetti (guitarras y coros)

(guitarras y coros) Clara Presta (piano, sintes, acordeón y coros)

(piano, sintes, acordeón y coros) Tomás Boqué (batería, percusión y coros)

(batería, percusión y coros) Lucas Garbarino (bajo)

(bajo) Alejandro Grillo Ferrero (vientos)

Gira 2026