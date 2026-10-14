Kicillof desembarcó en San Isidro: nueva base policial y visita a La Cava

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la puesta en funcionamiento de la nueva base operativa permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de San Isidro. La jornada contó con la participación del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y del intendente local, Ramón Lanús.

Durante la actividad, el mandatario bonaerense destacó la importancia de coordinar acciones entre distintas fuerzas políticas para dar respuesta a las demandas de seguridad del conurbano: "Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito".

"Por eso, asumimos la responsabilidad de planificar y articular políticas con los gobiernos locales que generan resultados concretos en materia de seguridad: ya hay 100 agentes de la UTOI que están desplegados para fortalecer la prevención en los barrios de San Isidro", agregó Kicillof.

Fortalecimiento operativo e infraestructura en San Isidro

Las nuevas instalaciones están diseñadas para permitir un despliegue preventivo continuo en zonas del distrito como los barrios La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Las obras abarcaron la construcción y adecuación de dormitorios, vestuarios, cocina, espacios de descanso y áreas operativas para los efectivos.

En el marco del equipamiento dispuesto para el municipio, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, detalló: "La base cuenta con 100 efectivos y cinco patrulleros nuevos que están trabajando articuladamente con la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Vamos a seguir en ese camino porque estamos muy conformes con el trabajo conjunto".

Por su parte, el intendente Ramón Lanús remarcó: "Esta nueva base de la UTOI es el fruto del trabajo que venimos realizando junto al Gobierno provincial desde que iniciamos nuestra gestión: nos propusimos trabajar en articulación por la seguridad de San Isidro, sin buscar excusas, y hoy vemos los resultados".

Kicillof remarcó además el crecimiento que registraron las fuerzas especiales durante su gestión, señalando que la UTOI y la FBA alcanzaron los 10.000 efectivos en todo el territorio bonaerense.

Recorrida social en La Cava e impacto de los recortes nacionales

Finalizada la actividad oficial vinculada a la seguridad, el Gobernador se trasladó al barrio La Cava para dialogar con vecinos y vecinas sobre las problemáticas habitacionales del sector y la interrupción de proyectos de infraestructura.

Kicillof realizó la recorrida junto a los diputados nacionales Juan Grabois y Fernanda Miño, con quienes analizó el impacto de los recortes de fondos nacionales destinados a programas de hábitat y vivienda social.

Asimismo, la comitiva visitó la Parroquia "Nuestra Señora de la Cava", donde mantuvieron una reunión con el padre Lucas Schcolnik para repasar las necesidades de la comunidad y evaluar el avance de las intervenciones del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

De las actividades formaron parte también la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; y el senador provincial Federico Fagioli, entre otros funcionarios y referentes locales.