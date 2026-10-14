Caso Báez Sosa: la Corte Suprema le dio un nuevo revés a los rugbiers

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este miércoles un nuevo recurso presentado por la defensa de siete de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

El fallo de la Corte lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados rechazaron el planteo al considerar que carecía de "fundamentación autónoma" y que no refutaba formalmente los argumentos expuestos en las instancias judiciales previas.

Denuncia contra la fiscalía y los funcionarios judiciales

El recurso rechazado por el máximo tribunal correspondía a una causa paralela impulsada en su momento por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.

Los condenados habían denunciado penalmente a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, a integrantes del Ministerio Público Fiscal y al juez de garantías David Mancinelli. Según la postura de los acusados, durante las primeras indagatorias tomadas el 19 de enero de 2020 se cometieron irregularidades al no informárseles detalladamente la imputación ni exhibírseles las pruebas reunidas en su contra.

Alcance del fallo y situación de las condenas

Esta resolución de la Corte Suprema no modifica las penas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, ya que se circunscribe exclusivamente a la denuncia contra los funcionarios que intervinieron en la instrucción inicial del caso.

De esta manera, se mantienen firmes las condenas a prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, así como las penas de 15 años de prisión dictadas para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi por su participación en el homicidio.