Una diputada libertaria repartió choripanes en la villa 1-11-14

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lucía Montenegro, quedó en el centro de una fuerte controversia en redes sociales tras encabezar una jornada de asistencia social en la villa 1-11-14 (Bajo Flores) de la Ciudad de Buenos Aires, donde repartió más de 300 choripanes a personas vulnerables y en situación de calle.

La legisladora, de estrecha sintonía política con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, difundió las imágenes en sus cuentas oficiales, lo que desencadenó una ola de reacciones y duras cuestionamientos por parte de usuarios.

TERRITORIO: LA MEJOR FORMA DE HACER POLÍTICA Hoy en la intercesión de Avenida Cruz y Perito Moreno, Villa 1-11-14, CABA, compartí unos CHORIPANES con gente en situación de calle o que simplemente no habían comido. Alenté uno por uno a confiar y esperar. Tomamos nota de los problemas más graves con el compromiso de buscar soluciones. Me sentí muy bien y reconfortada. — Lucía Montenegro (@LMontenegrochdk) October 13, 2026

"La mejor forma de hacer política"

A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, Montenegro defendió el operativo realizado en el cruce de la Avenida Cruz y Perito Moreno y argumentó que la iniciativa buscó brindar un plato de comida e interactuar con los vecinos del barrio.

"La mejor forma de hacer política", comenzó escribiendo la diputada oficialista. Y detalló: "Compartí unos choripanes con gente en situación de calle o que simplemente no habían comido. Alenté uno por uno a confiar y esperar. Tomamos nota de los problemas más graves con el compromiso de buscar soluciones. Me sentí muy bien y reconfortada".

En el material audiovisual que acompañó la publicación, se observa a la legisladora libertaria bailando al ritmo de la música mientras hace entrega de los choripanes a las personas que aguardaban en fila.

Críticas en redes por las contradicciones del discurso libertario

El video no tardó en volverse viral y generó un contundente rechazo en las plataformas digitales. Las principales críticas hacia la referente de LLA apuntaron a la utilización de prácticas asistenciales tradicionales para la construcción de territorio.

Pese a los comentarios adversos, desde el entorno de Montenegro reafirmaron que continuarán realizando este tipo de recorridas y actividades sociales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para mantener el contacto directo con las demandas vecinales.