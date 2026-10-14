Impulsan la integración de pymes en el sector de energía y minería

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires encabezó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno un encuentro con representantes de cámaras empresarias, clústeres y pymes bonaerenses proveedoras de los sectores de petróleo, gas, electricidad y minería. Durante la jornada, se anunció la apertura de la inscripción para la 2.ª Ronda de Negocios de Energía y Minería, que se llevará a cabo el próximo martes 1° de diciembre de 2026 en el Teatro Argentino de La Plata.

Del evento participaron el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, junto a referentes de entidades clave como ADIMRA, GAPP, CAPIPE, CAPMIN y CIPIBIC, además de clústeres de Mar del Plata, Berazategui, Morón y San Martín.

Críticas a la política económica nacional y defensa de la industria

Durante el encuentro, el mandatario provincial apuntó fuertemente contra el rumbo económico fijado por el Poder Ejecutivo Nacional: "El Gobierno Nacional está llevando adelante un plan de ajuste que destruye la producción, debilita el mercado interno y provoca la pérdida de miles de puestos de trabajo. Nadie puede decir que la macroeconomía está funcionando bien cuando caen los salarios, aumenta el desempleo y las empresas no pueden vender lo que producen".

En esa línea, remarcó la necesidad de integrar los recursos naturales con la capacidad fabril del país: "Es mentira que tengamos que elegir entre ser un país industrial o primarizado: necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales para desarrollar cadenas de valor, fortalecer la producción nacional y generar más empleo. Frente a un esquema que fomenta la apertura indiscriminada de importaciones, desde la Provincia vamos a seguir poniendo a disposición de las pymes todas las herramientas de gestión del Estado y de la banca pública".

Cómo será la 2.ª Ronda de Negocios de Energía y Minería en La Plata

Bajo el lema "Integración con valor agregado bonaerense", la jornada del 1° de diciembre reunirá en reuniones B2B a pymes locales con más de 30 grandes empresas compradoras del sector energético y minero. Entre las firmas confirmadas se destacan Pan American Energy, Axion, Pampa Energía, Trafigura, TGS, TGN, Camuzzi, Metrogas, YPF Luz, Transener, Loma Negra y Cementos Avellaneda, además de ocho compradoras internacionales procedentes de Chile, Perú y Angola.

La preinscripción para las pymes interesadas ya se encuentra abierta de manera gratuita a través del sitio web oficial del gobierno bonaerense ( gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios ). La asignación de reuniones dependerá de la selección realizada por las empresas compradoras según sus necesidades de abastecimiento.

El antecedente y los incentivos del Régimen Provincial

La primera edición de este encuentro, concretada en noviembre de 2025, dejó un saldo positivo de 1.010 reuniones de negocios entre 45 compradoras y 204 pymes de 42 municipios, proyectando operaciones por cerca de 500.000 dólares anuales por empresa compradora.

Asimismo, la iniciativa se complementa con el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), un marco normativo bonaerense que, a diferencia del RIGI nacional, condiciona los incentivos tributarios a que las empresas beneficiarias ejecuten un programa de desarrollo de proveedores con al menos un 50% de pymes locales.