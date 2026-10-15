En otro paseo por EEUU, Milei dijo haber evitado “la peor crisis de la historia argentina”

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este miércoles en Washington de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, en los Estados Unidos, donde destacó el rol de la Argentina en la consolidación de la “Latinoamérica libre que estamos construyendo” y recibió el reconocimiento al “Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Durante la actividad, organizada por Latino Wall Street, el mandatario celebró estar nuevamente en los Estados Unidos, país al que definió como “la tierra de la libertad”, y se refirió al cambio que atraviesa la región.

Ante los presentes, repasó los “logros” de su gestión y aseguró que en la Argentina se aplicó “un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia” y se volvió “al respeto por la vida, la libertad y la propiedad como cimientos de la reconstrucción nacional”.

“Pero no nos quedamos solo en lo económico, también dimos un giro de timón geopolítico y decidimos retornar a Occidente, de donde nos habían apartado gobiernos que hicieron causa común con las peores dictaduras de la región y del mundo”, afirmó.

En ese sentido, destacó las alianzas con los Estados Unidos e Israel y aseguró que la Argentina decidió “ser un faro de libertad para una región que vivió más de dos décadas bajo el yugo socialista”.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”, en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, en Washington D.C. https://t.co/I7I9ShG2Ng — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

Además, el mandatario repasó los resultados electorales de Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile, Perú y Colombia. “Desde nuestro Gobierno hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda Latinoamérica”, indicó Milei, y expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro en Brasil. También se refirió a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos y destacó la importancia de que el rumbo del presidente Donald Trump salga fortalecido.

“Vivimos en un mundo de inestabilidad creciente, de marcada incertidumbre, un mundo que no admite ambigüedades, que exige el posicionamiento claro de cada una de las naciones”, sostuvo el Presidente, y afirmó: “Argentina sabe que puede ser grande, influyente, respetable y próspera. Y por eso estamos reconstruyendo el país sobre los valores liberales de nuestra Constitución”.

En materia económica, el mandatario destacó el potencial productivo del país y afirmó que “Argentina siempre tuvo todo lo que el mundo necesita: energía, minerales, alimentos, y talento”. Además, resaltó los resultados del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con más de USD 76.000 millones en proyectos aprobados, y aseguró: “Buscamos que la Argentina sea, junto a Estados Unidos, un gran polo de futuro del continente”.

En ese marco, Milei sostuvo que “salir del populismo exige dos cosas: apagar el incendio y reconstruir las condiciones para crecer”, y remarcó: “Argentina estuvo llena de gobiernos que lograron lo primero por un tiempo y nunca lo segundo, mientras que nosotros hicimos las dos cosas”.

“No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, expresó el líder libertario y aseveró que “ahora tenemos el mandato de hacer el continente americano grande otra vez”. En esa línea, sostuvo: “Las ideas de la libertad tienen un efecto contagio, fundamentalmente porque son ideas justas, y porque son verdad: la verdad tarde o temprano triunfa”.