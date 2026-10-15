“Recuperar Malvinas”: Santiago Caputo dijo que Reino Unido está siendo “colonizado por el Islam”

El principal asesor presidencial, Santiago Caputo, subrayó la importancia de la causa Malvinas, aunque lo focalizó en el supuesto nuevo rumbo adoptado por el Reino Unido de Gran Bretaña.

“El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico”, introdujo.

Y enumeró: “Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en el campo de la filosofía, o la economía política. Pasando por Newton, Darwin y Turing para el desarrollo de la ciencia moderna. La mayoría de las ideas o instituciones que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia”.

“Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad”, bramó Caputo, al comentar un video de Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, donde adviete por la “islamización en Reino Unido”.

El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico. Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en el campo de la filosofía, o la economía política. Pasando por Newton, Darwin y Turing para el desarrollo de la ciencia moderna. La mayoría de las ideas o instituciones que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia. Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad. Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlantico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia. Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente. — Santi C. (@slcaputo) October 14, 2026

Así las cosas, consignó que “esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlántico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia”.

“Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”, sentenció el asesor.