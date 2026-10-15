Llaryora pidió llevar el “cordobesismo” a la Rosada: “En ninguno de los dos lugares de la grieta”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y en ese sentido destacó la necesidad de “estabilizar la macroeconomía”, pero le reclamó al Gobierno “prestar atención a la situación social y al empleo”. También, ensalzó la figura de Juan Schiaretti como el mejor candidato presidencial para el año venidero.

“La industria está en una situación muy difícil. Ya hablamos de entre 20 y 30 mil PyMEs caídas. Hasta el Fondo Monetario Internacional dice que hay que prestar atención a la situación social y el empleo”, expuso el mandatario de la provincia mediterránea.

En igual tono, consignó en declaraciones a TN que “hay una situación de endeudamiento familiar tremendo, de caída del empleo, de cierre de PyMEs, que en Córdoba nos afecta mucho”.

Consultado sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la disputa por la Ley de Emergencia en Discapacidad, Llaryora exclamó: “Hay que preguntarle a Milei por qué no cumple con la ley y qué idea de desarrollo tiene”.

“Tenemos que tener un presupuesto que contemple las necesidades de los argentinos, como la discapacidad y las universidades ¿Cuál es la idea de desarrollo de este Gobierno? ¿Quién es el ministro de Desarrollo?”, inquirió.

Así las cosas, sostuvo que “ya son tres presidentes que no están entendiendo la complejidad de la Argentina profunda”.

“Nosotros tenemos un modelo que le decimos el cordobesismo, que muy pocos a veces, desde afuera, lo entienden, porque no estamos en ninguno de los dos lugares de la grieta”, puntualizó Llaryora.

“Uno puede estabilizar la macroeconomía con la paz de los cementerios. Lamentablemente, tuve razón. Yo aclaré que necesitábamos estabilizar la macroeconomía, pero con un modelo de desarrollo, porque sin ese modelo de desarrollo después uno puede estabilizar la macroeconomía con la paz de los cementerios”, insistió.

Luego subrayó que “Argentina tiene una oportunidad maravillosa. En Argentina, donde hoy no se inaugura ni un bicicletero, en Córdoba venimos, hoy, de hacernos cargo de una ruta nacional, de inaugurar 10 kilómetros más de autopista, de unir con una ruta provincial dos departamentos tan importantes”.

“Tener mejores rutas es salvar vidas, es tener mejor comunicación. Estamos en un marco de crisis muy fuerte. El que niegue la situación económica o la crisis, sinceramente, es un ciego, porque no es solo la realidad de los números, sino la realidad cuando uno habla con la gente”, alertó.

Financiamiento a las universidades

“Estamos en el mundo del conocimiento. No apostar al talento, no apostar a las universidades, es un país que va a perder. Nosotros, en Córdoba, tenemos a la clase media como una meta. Somos la provincia que menos empleados públicos per cápita tiene en Argentina”, graficó.

“Entonces, trabajamos continuamente con los empresarios, con los industriales y con las universidades. Tenemos la primera universidad de la Argentina. En esta primera etapa de gestión ya estamos iniciando 15 sedes universitarias de la Universidad Provincial. O sea, cuando Argentina está desfinanciando su universidad, está desfinanciando su esquema científico-tecnológico, en Córdoba estamos haciendo 15 sedes y salimos primeros en las pruebas Aprender”, contrastó el gobernador.

Acto seguido, afirmó que “vamos a tener que hacer un presupuesto que alivie la situación de las familias y seguramente tendremos que sacrificar parte de nuestro equilibrio económico, de nuestro superávit, para entender que hoy hay una situación muy difícil, donde la gente no llega a fin de mes, y que entonces vos tenés que tener objetivos acordes con la situación, hasta que la economía mejore. Después, vos podrás volver, tal vez, a los números o a la situación económica”.

“Hay una situación social que no se puede seguir sosteniendo, una situación de desempleo que está escalando. Entonces, en este marco de un cambio de la situación, vos no podés aplicar el mismo manual de cuando empezaste, donde había otra capacidad de absorción, donde podíamos resistir un montón de medidas, como se resistieron”, expuso.

Del mismo modo, planteó que “la economía viene claramente con una caída de la actividad que tenés que modificar y te tenés que sentar a dialogar. Vos no podés maltratar a los industriales, a los productores, a todos los sectores. Tenés que sentarte con los productores, con los industrialistas, con los emprendedores y armar un programa para poder generar certeza para el largo plazo”.

Elecciones 2027

“Lamentablemente, no ganó Juan Schiaretti la presidencia, pero Juan Schiaretti hoy está en el Congreso. Es una persona con experiencia y capacidad. Aparte, necesitamos salir de las grietas”, afirmó.

Asimismo, indicó que “en la Argentina necesitamos empezar a tener gente con sentido común, no una grieta en la que uno vota todo para un lado y vota todo para el otro. Acá, cada uno que llega cree que refunda la Argentina”.

“Nosotros tenemos el mejor candidato, alguien a quien yo valoro, respeto y estoy convencido de que, si los argentinos le hubieran dado una oportunidad, nosotros tendríamos una Argentina mejor, que se llama Juan Schiaretti”, sentenció.