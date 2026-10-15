“Listo para la Fórmula 1”: testean el asfalto de la pista del renovado Autódromo Gálvez

Continúa avanzando la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, que se prepara para recibir del 9 al 11 de abril del próximo año al MotoGP y también se ilusiona con el regreso de la Fórmula 1: están terminando las pruebas de asfalto en la pista, que se convertirá en la más moderna de la Argentina y la región.

Los trabajos en el histórico escenario porteño se desarrollan en 120 metros del sobreancho de la curva T3, en el sector denominado “escapatoria” o “run off”.

Las tareas sirven para ensayar el procedimiento con las máquinas y analizar el tipo de asfalto, la calibración y la coordinación de operadores. Y se realizan bajo la supervisión de la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, que envió a la Ciudad un especialista para seguir de cerca la obra de asfalto y asesorar al equipo de Autopistas Urbanas (AUSA).

La aplicación se hizo con la mezcla homologada para la primera capa asfáltica, conocida como AM3-AC19, de ocho centímetros de espesor. Se realizó trabajando de manera simultánea entre tres “feeders” (equipos de transferencia), tres terminadoras y seis rodillos para compactar el asfalto.

“Estamos poniendo al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo y esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Asimismo, puso de relieve que “son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte en 2027”.

La renovación integral del Autódromo ya supera el 60 % de avance: continúan los trabajos en pista, boxes y garajes, al igual que en los accesos, el perímetro y los sectores destinados al público.

El trazado ya luce su configuración final, incluida la nueva horquilla proyectada para recibir competencias de Fórmula 1. La curva fue construida en el espacio que anteriormente ocupaban una antigua tribuna y el kartódromo. También avanza la construcción del nuevo túnel a la altura de la curva 1, una obra que permitirá vincular la avenida Roca con el Paddock y modificar la circulación interna del predio.

Y los nuevos boxes y garajes siguen tomando altura y son parte de una infraestructura que busca adaptarse a las exigencias operativas de grandes competencias nacionales e internacionales, como el MotoGP, que volverá a la Ciudad tras 28 años.

“Con la obra del Autódromo estamos llevando adelante un sueño: ya está confirmado el MotoGP el año que viene y queremos que también vuelva la Fórmula 1. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más competencias y espacios para hacer actividades”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Nuevos accesos y un nuevo perímetro

La transformación contempla la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos puntos de ingreso: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre avenida Roca al 5900, junto a la escuela.

Tendrán muros de ladrillos macizos, revestimientos y estructuras metálicas identificadas con el número de cada ingreso. También se instalarán nuevos portones y pórticos destinados a señalización y publicidad.

Y se suma la reconstrucción del cerco perimetral. El alambrado será reemplazado en la mayor parte del predio por un sistema rígido de hormigón, con sectores premoldeados permeables y otros construidos con bloques de hormigón, con una altura libre de tres metros. El límite con el parque Ribera Sur será el único sector que mantendrá el alambrado.

Cinco nuevas tribunas y una nueva circulación para el público

Se construirán cinco nuevas estructuras de hormigón premoldeado, distribuidas en distintos sectores del circuito, además de la puesta en valor de las tribunas existentes.

Las nuevas estructuras tendrán dimensiones de hasta 95 metros de largo y permitirán ampliar la capacidad para recibir espectadores durante competencias nacionales e internacionales. Las cinco tribunas proyectadas tendrán longitudes de 95, 55, 90, 50 y 50 metros, respectivamente.

La intervención también modificará la manera en que el público accederá a las tribunas actuales. La reubicación de la calle de servicio frente a las gradas permitirá que los accesos dejen de realizarse por el frente y pasen a concretarse por los laterales.

Para acompañar ese cambio se construirán nuevas escaleras, rampas, descansos y barandas para ordenar la circulación de los espectadores durante los eventos de mayor convocatoria.

Las tribunas existentes, además, serán sometidas a estudios y evaluaciones estructurales para determinar su estado y las intervenciones que eventualmente sean necesarias. El proyecto contempla también su pintura integral, junto con la renovación de otros sectores del predio, y el retiro, limpieza y reinstalación de los asientos existentes, reemplazando las butacas deterioradas.

