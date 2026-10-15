Estupor en González Catán: joven de 17 años le disparó a un compañero en la escuela

Un adolescente de 17 años le disparó a un joven de 18 en instalaciones de la Escuela N.º 58 de González Catán ubicada entre las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón, en Villa Dorrego, partido de La Matanza.

Las primeras informaciones policiales confirmaron que la víctima recibió un tiro en el abdomen y otro en un brazo, en tanto que la llamada al 911 dando cuenta de lo sucedido se registró a las 12:56 y, cinco minutos después, se presentó un móvil de la Comisaría Sur Cuarta.

De todas maneras, los docentes ya habían trasladado al joven en un auto particular al Hospital Simplemente Evita, en el kilómetro 3 de la Ruta 32. Tras ser asistido de emergencia, el fue ingresado a quirófano.

Por su parte, los uniformados secuestraron el arma de fuego utilizada, una pistola Bersa calibre 22, que el responsable descartó tras el incidente.

Según revelaron fuentes oficiales, la víctima tuvo la oportunidad de hablar con el personal de enfermería antes de ser operado y aseguró que todo fue un “accidente”. De acuerdo con su testimonio, el adolescente es “su amigo” y estaba mostrándole el arma cuando “se le escaparon los tiros”.

No obstante a este testimonio informal, los investigadores buscan determinar cómo el alumno logró ingresar un arma al colegio. La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de La Matanza.

“Fue un accidente”

El padre de la víctima ratificó lo expresado por su hijo, al consignar que “fue un accidente. Ocurrió cinco minutos antes de la salida, pero no fue en el baño” como se dijo en un primer momento.

Igualmente, indicó que el otro joven “llevó un arma, cosa que no debe suceder ¿Cómo puede ser que entre todas las mañanas con un arma dentro de un establecimiento público?”.

Por último, reveló que su hijo se encuentra “estabilizado” y están esperando por su evolución, aunque le habló y le sonrío.