Mayra Mendoza: “Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”

La intendenta en uso de licencia de Quilmes y actual diputada provincial de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, ratificó como “única opción” para el peronismo que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata el año venidero para enfrentar a Javier Milei.

“Es Cristina libre o nada. Hay una definición de nuestro país en base a lo que debemos recuperar: capacidades del Estado, calidad institucional, democracia. Tiene que ver con eso. Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei, esto es así”, enfatizó la legisladora en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase en Ahora Play.

Luego expuso que hoy por hoy “puede haber en algunos cierto grado de especulación electoral”, pero “hasta que digan que no es posible, tenemos un objetivo claro: poder recuperar la posibilidad de, en democracia, elegir a quienes millones de argentinos queremos votar. No contemplamos otra posibilidad”.

"Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei" Mayra Mendoza aseguró que, de cara a 2027, es "Cristina libre o nada" y sostuvo que hoy no contempla "ninguna otra posibilidad". https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/53t5EElVEg — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

Por otra parte, fue consultada sobre si se sentaría a dialogar con Milei, a lo que contestó: “¿Para qué? Si alguna vez nos escuchara respecto a la situación que estamos viviendo los municipios, sería interesante”.

Del mismo modo se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, tras marcar que “hace tiempo” que no hablan.

“Bienvenido el debate y la discusión política, nos gusta, lo vamos a asumir con ganas, siempre bienvenido el debate, mientras sea para mejorar algo la vida de la gente, no estamos para otra cosa”, concluyó Mendoza.



