Milei se jactó de haber hecho un “milagro” en Argentina: “Reparamos daños de 100 años”

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó los “resultados” del plan económico implementado por su Gobierno y las “oportunidades de inversión” en la Argentina al exponer ante empresarios e inversores en la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde recibió el premio Global Champion of Free Enterprise en reconocimiento a su “compromiso con los principios del capitalismo de libre empresa”.

“Es un orgullo saber que mi lucha por las ideas de la libertad económica sigue causando impacto en el mundo”, se vanaglorió el líder libertario y exclamó: “No descansaré en mi cruzada hasta que la Argentina se convierta en el país más libre del planeta”.

Tras agradecer a la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara, Suzanne Clark, Milei repasó la situación económica heredada y sostuvo que “después de haber estado entre los primeros países del mundo, Argentina fue abrazando dosis crecientes de políticas colectivistas y se convirtió en el fracaso más grande del siglo XX”.

“Argentina es uno de los cinco países en el planeta que tiene equilibrio fiscal en la línea financiera, eso hizo que la deuda no creciera”, acotó y remarcó que “la estabilización juega un rol muy importante para dejar el terreno nivelado para empezar a crecer”.

“Argentina está demostrando que ha decidido ser un país serio, hemos abrazado la solvencia intertemporal y vamos a honrar nuestras deudas a todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país”, anexó.

En materia social, el mandatario señaló que el Gobierno avanzó con políticas orientadas al “capital humano” para promover la autonomía de las personas, en contraposición al “asistencialismo”. Siempre según sus datos, subrayó que, desde el inicio de la gestión, la pobreza se redujo del 57 % al 32 %, la indigencia del 20 % al 6% y la pobreza infantil del 70 % al 40 %.

“Hoy el número sigue siendo alto pero la mejora es innegable; en dos años y medio estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro”, aseveró.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el premio “Global Champion of Free Enterprise”, otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. https://t.co/3V7Ml8t723 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

Al referirse a los motores del crecimiento, el Presidente ponderó la apertura comercial para integrar a la Argentina al mercado global y potenciar las exportaciones. En ese sentido, remarcó los avances alcanzados con la firma de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, las negociaciones comerciales con Estados Unidos, Singapur y Japón, y las gestiones para avanzar en el acuerdo del Transpacífico.

Asimismo, destacó el rol del empresario y sostuvo que “sin ese motor que es su pasión por crear y hacer un mundo mejor, no hay nada”. Por eso, subrayó la importancia de “proteger el derecho de propiedad para que los empresarios puedan expandirse libremente y que con su creatividad nos llenen de beneficios”.

“Con los resultados que estamos logrando, tengo plena confianza de que el año que viene vamos a validar en las urnas este modelo porque del otro lado está el pasado, los que generaron la pobreza y la inflación, y las sociedades no se suicidan”, concluyó.