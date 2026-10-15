Monteoliva encabezó una mesa de control y monitoreo ante el fenómeno El Niño

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó este jueves una mesa de control y monitoreo en la sede ministerial, donde funciona la Agencia Federal de Emergencias (AFE), ubicada en la calle San Juan 2200. El encuentro tuvo como objetivo analizar los posibles impactos del fenómeno de El Niño en la región norte del país y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno nacional.

Participaron el secretario de Seguridad nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo de este organismo, Ignacio Cabello. Durante la jornada, se evaluaron los escenarios de riesgo, las herramientas de monitoreo disponibles y las acciones necesarias para mejorar la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

El trabajo se enmarca en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, aprobado mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional Nº 559/2026, publicada el 7 de julio de 2026. Coordinado por la AFE, el plan busca fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias y optimizar la respuesta operativa mediante mecanismos permanentes de coordinación técnica.

Desde abril de 2026, la AFE llevó adelante 12 instancias de articulación y coordinación federal ENOS, además de activar mecanismos de trabajo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en los niveles nacional, federal y regional. También se conformó la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027 para reforzar el seguimiento y la coordinación ante los posibles efectos del fenómeno.

Entre las principales herramientas implementadas se encuentra el tablero ENOS del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que integra pronósticos, alertas, información hidrometeorológica y datos territoriales para facilitar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones. Además, se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, a partir de registros históricos de inundaciones.

Encabecé una mesa de control y monitoreo en nuestra Agencia Federal de Emergencias para evaluar los posibles impactos del fenómeno de El Niño en la Cuenca del Plata. En el marco del Plan ENOS, analizamos los escenarios de riesgo, los pronósticos y las herramientas de monitoreo para fortalecer la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta. Desde abril ya realizamos 12 instancias de articulación y coordinación federal entre Nación y las provincias. Seguimos trabajando juntos para estar preparados y proteger a los argentinos. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026

En paralelo, precisaron que las actividades de capacitación y fortalecimiento de la protección civil alcanzaron a 4.328 personas entre marzo y septiembre, con la participación de representantes de distintas provincias. Estas acciones buscan mejorar la preparación local y consolidar una respuesta coordinada ante eventuales emergencias.