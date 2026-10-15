Caída la sesión en Diputados: la oposición no logró quórum y el DNU 70/23 sigue vigente

En una jornada de alta tensión parlamentaria, el oficialismo en la Cámara de Diputados se anotó este jueves 15 de octubre de 2026 una victoria política estratégica al lograr frenar la sesión especial convocada por los bloques de la oposición. El temario principal del encuentro buscaba asestar un duro golpe al Poder Ejecutivo con la derogación del DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y el tratamiento de iniciativas sobre endeudamiento y mora.

Pasado el tiempo reglamentario de tolerancia, el conteo en el recinto no alcanzó la cifra mínima para sesionar:

Presentes: 121 diputados .

Ausentes: 136 legisladores.

Faltantes para el quórum: 8 bancas.

A las 14:31 horas, el presidente del cuerpo, Martín Menem, declaró oficialmente caída la sesión, dando inicio al turno de expresiones en minoría y garantizando que el megadecreto firmado por Javier Milei al inicio de su gestión continúe vigente.

Por culpa de los barriletes de siempre, que van con el viento y se venden por dos monedas. Muchos después se hacen los ofendidos por el mamarracho institucional de LLA. ¡14 meses incumpliendo leyes votadas y ratificadas! Nos vamos a acordar de cada uno de los que hoy no dió quórum para rechazar el DNU 70 y tratar las leyes de emergencia en discapacidad y desendeudamiento. — Itai Hagman (@ItaiHagman) October 15, 2026

La estrategia de la oposición y el freno en la Cámara Baja

La convocatoria opositora había cobrado impulso inicial tras el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia, que al rechazar un recurso contra el artículo del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras, habilitó en la práctica la venta de extensiones a extranjeros. Apoyados en el rechazo social que generó dicha resolución, los bloques opositores buscaron construir una mayoría en el Congreso.

Para consolidar el quórum de 129 bancas, sumaron al temario proyectos de fuerte sensibilidad social como la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y propuestas vinculadas al consumo y endeudamiento de las familias.

Sin embargo, la construcción de voluntades colisionó con un obstáculo político de fondo: la derogación total del DNU 70/23 implicaba revertir la desregulación en múltiples sectores económicos, lo que generó resistencias entre los bloques provinciales y aliados.

Las maniobras de La Libertad Avanza para desactivar la sesión

En las semanas previas, las negociaciones encaradas por La Libertad Avanza (LLA) resultaron determinantes para desarticular la convocatoria. Por un lado, el oficialismo otorgó concesiones clave a sectores dialoguistas. Por otro, recibió el alivio de un segundo fallo del máximo tribunal, que restituyó de forma temporal la vigencia de la Ley de Tierras.

Sumado a esto, el oficialismo cerró un acuerdo con fuerzas aliadas para incorporar un tope a la extranjerización de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento quedó fijado para la sesión del próximo 21 de octubre.

Con este resultado, el Poder Ejecutivo retiene la validez del instrumento jurídico central de su esquema económico, mientras la oposición evalúa nuevas estrategias para reabrir la discusión parlamentaria.