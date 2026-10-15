Espectáculos | 15 oct 2026
CABA
La Porteña regresa al Hipódromo de Palermo con una gran celebración del folklore
El festival presentará su segunda edición el sábado 12 de diciembre, desde las 16 horas. Además de 15 artistas de primera línea, habrá paseo de artesanos, clases de danzas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa.
Festival La Porteña confirmó su segunda edición para el sábado 12 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Tras reunir a más de 10 mil personas en 2025, el encuentro volverá con una jornada al aire libre dedicada al folklore, el baile y las distintas expresiones de nuestra identidad.
La nueva edición proyecta una convocatoria récord y se ofrecerá como una experiencia integral de las tradiciones argentinas. Con dos escenarios y más de quince artistas de primera línea, el festival celebrará lo mejor de nuestra música y nuestras raíces.
El encuentro se completará con un dinámico paseo de artesanos con más de 30 expositores presentado por ExpoMate, además de clases de danzas folclóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa. Como novedad musical, este año se sumará una gran propuesta de tango.
Pensado para todas las edades, el festival invita a disfrutar de una jornada en familia y compartir la música, el baile y las tradiciones nacionales al aire libre, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
Entradas a la venta
Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek, en tanto que los clientes de Banco Provincia cuentan con el beneficio que les permite abonar su compra en 4 cuotas sin interés.
Los artistas que formarán parte de esta segunda edición se irán develando próximamente.
Diez años de folklore y baile en Buenos Aires
La Porteña nació hace diez años a partir de un grupo de amigos y estudiantes apasionados por el folklore. Comenzó con peñas en distintos puntos de Buenos Aires y creció con shows y encuentros hasta convertirse en una propuesta anual de festivales y celebraciones populares.
Durante 2025, cuatro jornadas en Groove convocaron a más de 8.000 personas. Ese mismo año, la primera edición del Festival La Porteña reunió a más de 10.000 asistentes en el Hipódromo de Palermo y marcó un nuevo capítulo en el crecimiento del proyecto.
En 2026, celebró otras seis noches de encuentro de la mano de Sapucay, Grito de Fiesta reuniendo a más de 10.000 personas y proyectando, para el segundo semestre, una convocatoria de 12.000 asistentes con esta nueva edición del Festival.
La Porteña acerca el género a nuevas generaciones sin perder el vínculo con sus raíces. Su propuesta entiende al folklore como música, baile, sabores, paisajes e identidad y lo convierte en un lugar de encuentro en el corazón de la ciudad.