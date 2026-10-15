Encuesta: la imagen negativa de Javier Milei llega al 56% por la economía

La última encuesta nacional de Giacobbe & Asociados, correspondiente al informe público de septiembre/octubre de 2026, reveló un deterioro en las métricas del presidente Javier Milei, quien registró un 56% de imagen negativa frente a un 36% de imagen positiva, con un 6,9% de valoración regular y un 1,1% que no conoce o no contesta.

El estudio, elaborado sobre la base de 2.500 casos en todo el país entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, refleja el impacto directo de la situación económica en el humor social.

Cómo mide la imagen de los principales dirigentes políticos

El relevamiento expone un escenario de rechazo elevado hacia la clase política, afectando tanto a referentes del oficialismo como de la oposición:

Axel Kicillof: Registró un 36,7% de imagen positiva y un 50,4% de negativa (medido en la serie previa de agosto), ubicándose levemente por encima del Presidente en valoración favorable.

Javier Milei: Alcanza el 36% de positiva frente al 56% de negativa .

Patricia Bullrich: Marcó un 34,5% de positiva y un 55,1% de negativa .

Cristina Kirchner: Cosechó un 29,6% de positiva y un 52,8% de negativa .

Mauricio Macri: Se posicionó como el dirigente con mayor rechazo del estudio, con un 18,3% de positiva y un 61,4% de negativa.

La economía, el factor determinante en las expectativas

La percepción sobre el rumbo económico aparece como el principal detonante en la caída del acompañamiento al Gobierno. Según los datos del informe, un 54,7% de los consultados afirmó que la economía está empeorando y que atraviesa esa situación en su vida cotidiana.

En ese contexto de incertidumbre, la mitad de los encuestados consideró que el país requiere una "intervención drástica"para resolver sus problemáticas estructurales.

Qué piensa la sociedad sobre el "regreso del kirchnerismo"

De cara a los escenarios electorales de mediano plazo y la estrategia de polarización, el sondeo evaluó la disposición social ante una eventual vuelta de la principal fuerza de oposición al gobierno central: