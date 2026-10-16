Tristeza por la muerte de Fernando Confessore, reconocido meteorólogo

En la madrugada de e este viernes, a las 58 años, murió Fernando Confessore, el meteorólogo, periodista e investigador científico que desde hace tres décadas se lucía al aire de Canal y 13 y Todo Noticias.

De acuerdo con el parte policial, el episodio ocurrió alrededor de las 2.10, cuando su esposa llamó al servicio de emergencias para informar que su marido se había descompensado mientras se encontraba en la cocina de la vivienda, ubicada en la calle La Huella al 6200, en el barrio porteño de Versalles.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida. Minutos después, arribó una ambulancia del SAME y el personal médico continuó con las tareas de asistencia.



Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos. A las 3 de la madrugada se constató oficialmente el fallecimiento del reconocido meteorólogo.



Por el momento, no se difundieron detalles oficiales que permitan establecer con precisión qué provocó la descompensación. La causa de la muerte deberá determinarse a partir de las actuaciones correspondientes y de los estudios médicos que se dispongan.

Confessore, de 58 años, había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional, donde estuvo de 1992 a 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica. En Artear, donde se sumó en 1995, además de hablar del pronóstico formaba parte del equipo de TN Campo.

El periodista Mario Massaccessi fue el encargado de contarles a los televidentes de TN la triste noticia: “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, anexó el conductor.

Luego resaltó que Fernando era un hincha de Boca Juniors “bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo”. También dijo que “fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie”.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, cerró visiblemente emocionado.