Femicidio en La Plata: mató a su pareja, viajó a Jujuy a dejar a su hija con un familiar y volvió para entregarse

Un hombre de 48 años se presentó espontáneamente en una comisaría de La Plata y confesó haber asesinado a su pareja, de 39 años. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo, con signos compatibles con asfixia mecánica. El acusado aseguró que cometió el crimen el lunes pasado y que, posteriormente, viajó a Jujuy para dejar a su hijo de un año y medio al cuidado de su hermana. Quedó detenido y la causa fue caratulada como femicidio.

El caso salió a la luz en las últimas horas cuando el sospechoso se presentó en la Comisaría Segunda de La Plata y manifestó haber matado a su pareja. A partir de esa confesión, efectivos policiales se trasladaron hasta una casa ubicada en calle 39, entre 121 y 122, donde constataron la presencia del cuerpo sin vida de la víctima.

De acuerdo con la información oficial, la mujer presentaba signos compatibles con una asfixia mecánica. La escena fue preservada para la realización de las pericias correspondientes y el avance de la investigación judicial. El procedimiento generó un importante despliegue policial en esa zona del barrio Hipódromo.

Según consta en el parte policial, el acusado relató que el asesinato ocurrió el lunes 12 de octubre. Después del hecho, habría viajado a la provincia de Jujuy con el hijo de ambos, de apenas un año y medio, para dejarlo al cuidado de su hermana.

Esa circunstancia fue corroborada telefónicamente antes de que el hombre regresara a La Plata y se presentara ante las autoridades. De esta manera, la confesión permitió localizar el domicilio y poner en marcha las primeras medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El recorrido que realizó durante los días posteriores al presunto femicidio y las circunstancias en las que se produjo el asesinato forman parte de los aspectos que deberán reconstruir los investigadores.

Una de las hipótesis apunta a que la mujer habría sido estrangulada en una escalera de la vivienda. Sin embargo, esa posibilidad deberá ser corroborada mediante las pericias y los resultados de la autopsia, fundamentales para establecer con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 17 de La Plata, encabezada por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, y fue caratulada como femicidio.

El acusado permanece detenido y la Justicia deberá avanzar con las medidas probatorias para reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar la mecánica del ataque y establecer si existían antecedentes de violencia en la pareja. Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido el móvil del crimen.