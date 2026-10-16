“Epitafios” ya está disponible remasterizada en HBO Max

Epitafios ya está disponible en HBO Max con sus dos temporadas remasterizadas. Estrenada originalmente en 2004, la producción argentina de Polka marcó el inicio de las producciones Originales de HBO en Latinoamérica y regresa con una calidad audiovisual renovada, invitando a nuevas audiencias a descubrir este thriller policial.

Con un elenco integrado por Julio Chávez, Cecilia Roth, Paola Krum, Antonio Birabent, Leonardo Sbaraglia, Alejandro Awada, Juan Minujín y Daniel Fanego, entre otros reconocidos actores argentinos, la serie también tendrá una maratón de su primera temporada durante todo el día en HBO Signature.

Nominada al Emmy Internacional en sus dos temporadas, fue un hito en la industria audiovisual. Con una producción cinematográfica inédita para la época, la serie marcó un punto de inflexión para la ficción latinoamericana, impulsando una historia local a pantallas internacionales, con estreno en más de 90 países.

Epitafios sigue a Renzo Márquez (Julio Chávez), un expolicía marcado por una tragedia de su pasado que vuelve a involucrarse en una serie de investigaciones atravesadas por asesinatos cuidadosamente planificados y pistas inquietantes. Junto a Marina Segal (Cecilia Roth), deberá descifrar la lógica detrás de los crímenes mientras enfrenta sus propios fantasmas, en una historia donde la venganza y la obsesión ocupan un lugar central.

En el marco del aniversario de los 35 años de HBO en Latinoamérica, la remasterización recupera y actualiza la calidad audiovisual de la serie, poniendo en valor una producción que marcó una etapa en la historia de la marca y acercándola a nuevas generaciones.

La serie abrió el camino para una nueva generación de producciones originales premium desarrolladas por HBO en América Latina que siguieron después, reuniendo a los mejores artistas y creadores de la cultura local, entre las que se destacan Sr. Ávila, El jardín de bronce, Como agua para chocolate, Ciudad de Dios: la lucha no para, y también docuseries como La masacre de Flores o Tragedia en el Estadio Corregidora, que se estrenarán próximamente.