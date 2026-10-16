La Noche de los Telos: cómo conseguir turnos a mitad de precio en el AMBA

El jueves 19 de noviembre, más de 60 albergues transitorios del Área Metropolitana de Buenos Aires serán parte de la primera edición de La Noche de los Telos, un evento que busca poner en valor y celebrar estos espacios emblemáticos de la intimidad, con importantes promociones.

El mentor de la iniciativa es el creador de contenido Mauro Albarracín, referente del canal LESA y un apasionado de los telos argentinos.

Hace años viene mostrando los más icónicos del país con mucho hincapié en los legendarios del Conurbano. En este caso él mismo formó parte de la elección de los establecimientos que participan de La Noche de los Telos.

A través de TuEntrada, los interesados ya pueden elegir el albergue transitorio de su preferencia, seleccionar el horario y optar por la categoría de habitación disponible.

El beneficio principal es un 50 % de descuento en los turnos adquiridos mediante la plataforma, además de habilitar un bloque extendido de tres horas para los asistentes.

El ingreso se realiza presentando el código QR generado tras la compra (acceso es exclusivo para mayores de 18 años).

“Los telos argentinos son testigos de primeras veces, amores, aventuras, encuentros y secretos. Este 19/11 vamos a celebrar este ícono de la cultural local que democratiza la sensualidad. Los mejores albergues transitorios de CABA y GBA pondrán todos sus turnos a un 50 % de descuento para comprar de manera anticipada por medio de TuEntrada”, resumen desde la organización.