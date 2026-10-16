Convocan a donar sangre por la baja en la cantidad de voluntarios en PBA

El Ministerio de Salud bonaerense nformó que, frente a la caída en el número de donantes de sangre registrado en septiembre en el Centro Regional de Hemoterapia La Plata, y el descenso notificado en el resto de los centros de la provincia, lanza una convocatoria y apela a la solidaridad de la población para poder garantizar el stock necesario que permite salvar vidas.

Desde el organismo confirmaron que durante el mes pasado se registraron 1.674 donantes de sangre en La Plata. Este dato indica que se acercaron un promedio de 64 personas por día, porque el Centro atiende de lunes a sábado, cuando lo ideal sería entre 100 y 120 personas como mínimo; según informó la jefa de Sala de Donación del Centro Regional, Estela Campanaro.

Asimismo, esta baja en el Centro Regional de Hemoterapia La Plata también se puede determinar si se comparan los datos de un año a otro. En septiembre del 2025 se registraron 2.150 donantes, mientras que en el mismo mes de este año fueron sólo 1.674; es decir 476 personas menos. Esto equivale a un descenso del 22 por ciento.

La directora del Instituto de Hemoterapia, Laura González, señaló que “estamos equilibrando la baja de donantes en el Centro Regional con las colectas externas que se realizan en distintos puntos de la ciudad, pero es fundamental que podamos incrementar la donación en general para garantizar el stock de sangre”.

“Si bien no se trata de una situación crítica, es un llamado de atención importante para renovar nuestra convocatoria, porque es trascendental que se pueda instalar a la donación de sangre en la agenda cotidiana de las personas; sin la necesidad que algún familiar o conocido la necesite”.

Frente a esto, se invita a toda la población a que se acerque de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y los sábados de 7 a 13, al Centro Regional ubicado en calle 71 entre 26 y 27.

Requisitos para donar sangre