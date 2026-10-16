Las estrellas de “Patito Feo” volvieron al Gran Rex casi 20 años después

El icónico dúo de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, regresó al Teatro Gran Rex de Buenos Aires para una noche inolvidable junto a sus fieles fanáticos donde recordaron los mayores éxitos de la serie como “Amigos del Corazón”, “Tango llorón”, “¿Y ahora qué?”, “Diosa única bonita” y muchas más.

A través de este viaje en el tiempo, el concierto dio espacio para el universo de sus carreras solistas. Así, Laura salió a escena con su impecable voz haciendo “¿No lo ves?”, mientras que Brenda desplegó su faceta urbana con “Estrellas brillando” y un repaso por su etapa en Cumbia Ninja.

Este show colmado de recuerdos contó con la presencia de invitados especiales como: Gastón Soffritti en “Sueño de amor”, Thelma Fardin y Belén en “Fiesta”. A esta noche especial se sumaron Julieta Poggio y Nicole, en una versión brillante de “Las Divinas”.

El cierre de este reencuentro inolvidable se dió con “Un rincón del Corazón” con todos los invitados junto a Laura y Brenda coronando esta fecha que marcó un regreso a casa muy anhelado por todos los fanáticos de una de las series más exitosas.

Ahora, la gira continuará su rumbo hacia Bolivia, donde tienen previstas sus presentaciones en Cochabamba el 17 de octubre en el Fexco Arena y en La Paz en el Teatro al Aire Libre el 18 de octubre.

La llegada al Gran Rex representó uno de los momentos más esperados del tour y es el lugar donde todo comenzó. Es que allí presentaron “La historia más linda en el Teatro” en 2007, realizando 34 funciones con más de 100 mil espectadores.

Amigas del Corazón World Tour comenzó en junio con una convocatoria extraordinaria: más de 40 mil entradas vendidas en sus primeras presentaciones por Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán, donde miles de seguidores asistieron a los conciertos para cantar el repertorio musical de una de las producciones argentinas juveniles más exitosas de habla hispana.

Con una puesta en escena memorable y una producción de nivel internacional, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron a toda una generación y resignificarlas. El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la dentificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes.

Los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, “Patito”) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan en esta nueva versión: se toman referencias del pasado para rendir homenaje al universo Patito Feo pero el énfasis de la historia está puesto en el presente.

La presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: "todo tiempo pasado nos trajo hasta acá".

El espectáculo celebra el reencuentro de las figuras más emblemáticas de aquella historia, Laura y Brenda - Patito y Antonella - que conquistaron Latinoamérica, Europa e Israel, trascendiendo generaciones y fronteras.