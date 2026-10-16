De La Plata a Nueva York: Carmen Sánchez Viamonte presenta “Rayos Láser”

Carmen Sánchez Viamonte presenta “Rayos Láser”, una canción que desgarra con su característica potencia vocal, acompañada con guitarras que bailan alrededor de la melodía principal, generando así una obra de rock alternativo con tintes pop y hasta folk.

“Es una canción que escribí durante la pandemia, tiene en su sonoridad esa necesidad de expansión, esa urgencia, y es una de las primeras canciones que hice con un sentimiento de rabia”, dice Carmen.

Y revela: “Está un poco inspirada en Alanis Morissette en ese sentido lírico, y se convirtió en un clásico de pogo en mi público por esto mismo, creo que representa esa liberación de un sentimiento contenido”.

Luego de regresar de Nueva York, habiendo llevado su música a una de las conferencias más importantes de la industria musical mundial: LAMC (Latin Alternative Music Conference), NYC, EEUU, Carmen regresa con este lanzamiento y anunció un show en el Ópera de La Plata el sábado 7 de noviembre, y cierra el año en La Tangente de Buenos Aires el viernes 27 de noviembre.

Además de su participación en la conferencia, en su viaje a Nueva York tuvo sesiones de grabación en el famoso Atlantic Studios, donde continuó preparando el disco por venir, que verá la luz en 2027.

En sus presentaciones, Carmen sumerge al público en un universo propio, a través de las canciones relata un recorrido con distintas facetas, piensa el show como un ritual de magia colectiva con el único objetivo de conmover e inspirar a sus interlocutores.

Con una intensidad que se destaca en un contexto apático, la artista busca interpelar y generar un diálogo para combatir la indiferencia y la superficialidad con un mensaje de profundo amor y orgullo, devolviéndole al rock su esencia contracultural y de protesta.