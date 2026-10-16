Patricia Saporiti expone arte textil en Madrid

La renombrada artista visual argentina especializada en arte textil, Patricia ‘Patty’ Saporiti, se encuentra exponiendo en Madrid. En la capital española, desde el miércoles 23 de septiembre, está presentando “Miradas surcadas, memoria entrelazada”, bajo la curaduría del chaqueño Gustavo Insaurralde en el Museo La Neomucéjar, ubicado en calle Antonio Nebrija.

La muestra plantea un diálogo sobre una selección de la obra de Grete Stern (reconocida fotógrafa alemana nacionalizada argentina, que falleció en 1999) del ensayo fotográfico “Aborígenes del Gran Chaco” con intervención textil, proponiendo una mirada contemporánea al trabajo documental.

“Se trata de una serie de obras que nacen del diálogo entre el bordado y las fotografías que Greten Stern realizó en el Gran Chaco”, afirma Patty Saporiti.

La artista visual indica que “intervenir estas imágenes es, para mí, una forma de acercarme a la memoria desde el hilo y el color, de volver a mirar esos rostros y esas historias desde el presente. Cada puntada busca tender un puente entre la fotografía, el territorio y el tiempo”.

“Miradas surcadas, memoria entrelazada” podrá visitarse hasta el mes de diciembre del año en curso.

Cabe recordar que, entre el 17 y el 26 de julio, la serie de obras de Saporiti estuvo exponiéndose en Chalé Monte Bar, dentro del marco de la Bienal 2026, que se realizó en Resistencia, capital de la provincia de Chaco, también con la curaduría de Gustavo Insaurralde.

La experimentada artista viene de exponer en “Imagen Textil VII”, una muestra organizada por la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP) en un espacio de arte porteño.

Semanas antes, había regresado de Barcelona, ciudad española en donde participó en una muestra colectiva organizada por Aliarte Internacional y AliArte Art Gallery, ambas fundadas por la destacada curadora y gestora de arte Érika Tranchida.

Además de la producción artística, Patricia Saporiti mantiene un fuerte compromiso solidario. Desde hace una década desarrolla, junto a su amiga Sandra Vilella, proyectos destinados a confeccionar mantas, chalecos y gorros tejidos para bebés y niños en situación de vulnerabilidad.

Las prendas son enviadas a hogares de niños con discapacidad, comunidades originarias y cárceles de mujeres, donde además el arte textil funciona como herramienta de formación y salida laboral.

Actualmente, la activa colaboradora del Centro Argentino de Arte Textil (CAAT), exhibe y representa una nueva manera de pensar el arte textil: íntima, contemporánea y profundamente emocional. Una artista que demuestra que nunca es tarde para volver al verdadero hogar: la creación.