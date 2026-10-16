Kicillof bregó por una “Argentina más integrada y verdaderamente federal”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este viernes de la apertura de la 2ª Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Fue en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santiago del Estero, Elías Suárez; y el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe.

En ese marco, Kicillof afirmó que “la logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional; por eso no puede pensarse exclusivamente desde el Estado ni únicamente desde el sector privado: requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”.

“En este contexto tan complejo a nivel internacional, en el que todos los países buscan adaptarse a un nuevo escenario, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística”, acotó el mandatario.

Así las cosas, planteó que “lo que está en disputa es qué lugar vamos a ocupar en las cadenas globales de valor: si tendremos la capacidad de participar en los eslabones en los que se genera la mayor riqueza o si seremos meros espectadores”.

Bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, el encuentro reúne a representantes del sector público, empresarios y referentes de cámaras del sector para debatir sobre los desafíos del sistema logístico argentino en pos de su modernización, integración y competitividad.

En este contexto tan complejo a nivel internacional, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística a nivel federal. La logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional y por eso no puede pensarse únicamente desde el Estado o desde el sector privado, sino a partir de la articulación virtuosa entre ambos. Tenemos que planificar y construir ese camino de manera soberana, democrática, con la participación activa y el compromiso de todos los actores. En la apertura de la 2° Cumbre Federal de Logística organizada por el @CFI_Argentina, debatimos con los gobernadores @MartinLlaryora, @frigeriorogelio, @EliasSuarezSDE y empresarios sobre los desafíos del sistema logístico argentino. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 16, 2026

Por último, Kicillof remarcó que “en nuestra provincia impulsamos un plan histórico de infraestructura para potenciar la conectividad en todo el territorio, pero es indispensable construir una perspectiva nacional que garantice una Argentina más integrada y verdaderamente federal”.

“Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros”, concluyó.

La cumbre se enmarca en la Estrategia Federal de Logística impulsada por el CFI junto a las provincias, mediante la cual se desarrollaron 1200 proyectos -187 en la provincia de Buenos Aires- vinculados a infraestructura, marcos regulatorios, gestión operativa y sistemas de información.