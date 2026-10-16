Las prolíficas hermanas Marull: cinco obras imperdibles en la cartelera porteña

El teatro de María y Paula Marull continúa expandiéndose por la escena argentina. Actrices, dramaturgas y directoras, las hermanas sostienen un recorrido singular con obras que exploran la memoria, la infancia, los vínculos, el paso del tiempo y las pequeñas historias que esconden grandes transformaciones.

Actualmente, sus títulos pueden encontrarse en distintas salas de Buenos Aires, con propuestas que reúnen obras de larga trayectoria, nuevas temporadas y el regreso de piezas fundamentales de su recorrido artístico.

La Pilarcita

La obra de María Marull transita su duodécima temporada y continúa en El Camarín de las Musas, donde se presenta los viernes a las 20 y 22 horas. Estrenada en 2015, la obra superó las 700 funciones y los 55 mil espectadores, además de realizar temporadas, festivales y giras por distintas ciudades del país y Madrid.

La historia transcurre en un pueblo correntino al que llegan Selva y su pareja en busca de un milagro. Allí conocen a Celina y Celeste, dos jóvenes cuyas vidas se cruzarán con las de los visitantes en medio de los preparativos para la fiesta de La Pilarcita, una santita popular litoraleña.

Teatro: El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA.

Funciones: viernes, 20 y 22 horas

En cartel: hasta el 5 de diciembre.

Entradas: Alternativa Teatral – La Pilarcita

Lo que el río hace

Escrita, dirigida y protagonizada por María y Paula Marull, Lo que el río hace atraviesa su quinta temporada y continúa en el Teatro Astros. La obra nació de una convocatoria del Teatro San Martín y se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de las hermanas, con múltiples premios y distinciones.

Amelia está desbordada por las exigencias de su presente cuando la muerte de su padre la obliga a regresar al pueblo donde pasó su infancia. Allí, frente al río, deberá encontrarse con su pasado y con una versión de sí misma que creía haber dejado atrás.

Teatro: Astros, Avenida Corrientes 746, CABA.

Funciones: viernes y sábados, 20 horas.

En cartel: hasta el 7 de noviembre.

Entradas: Teatro Astros – Entradas

La obra también realizó recientemente una presentación especial en Rosario, donde las hermanas regresaron con funciones el 2, 3 y 4 de octubre.

Yo no duermo la siesta

Con dramaturgia de Paula Marull y actuación de María Marull, Yo no duermo la siesta transita su octava temporada, para seguir explorando ese territorio íntimo y universal de la infancia.

Obra ganadora de la 4ta Edición del Premio Artei a la Producción de Teatro Independiente y Mención Honorífica del Fondo Nacional de las Artes en el Concurso Obras de Teatro Inéditas 2012

Natalí pasa el día en la casa de su vecina Rita para resguardarse de una situación difícil que atraviesa su familia. Durante esa tarde de siesta, las dos niñas observan y reconstruyen, desde su particular mirada, el complejo mundo de los adultos que las rodean.

Teatro: Astros, Avenida Corrientes 746, CABA.

Funciones: FUNCIÓN el 19 de octubre, 20 horas

Próximas funciones: 19 y 26 de octubre.

Entradas: EntradaUno – Yo no duermo la siesta

Vuelve

A 14 años de su estreno, regresa Vuelve, la ópera prima de Paula Marull, una obra que marcó el comienzo de una poética propia y que recibió el Premio Argentores a la Producción Autoral 2012, además de dos nominaciones a los Premios Trinidad Guevara para los actores María Marull y Juan Grandinetti.

La historia se centra en Lara, una mujer que intenta construir una nueva vida, hasta que la llegada de su hermano Julián desde el interior vuelve a poner en escena un pasado que creía dejado atrás.

La obra regresa al Teatro Astros con su elenco original y una nueva incorporación.

Teatro: Astros, Avenida Corrientes 746, CABA.

Función: martes 20 de octubre, 20 horas

Entradas: Teatro Astros

Hidalgo

La obra escrita y dirigida por María Marull, con actuaciones de Paula Marull y Agustín Daulte, completa este recorrido por el universo de las hermanas.

Hidalgo propone el encuentro inesperado entre Susana, una agente inmobiliaria que necesita cerrar una venta, y Víctor, un adolescente que ocupa el departamento que ella debe mostrar. Mientras él intenta terminar un trabajo práctico sobre el poeta Bartolomé Hidalgo, ambos quedan atrapados en una situación que terminará modificando sus certezas.

La obra recibió el Premio ARTEI a la Producción Teatral Independiente y formó parte del Festival Internacional de Buenos Aires.

Teatro: Astros, Avenida Corrientes 746, CABA

Funciones: Jueves 22 octubre, 5 y 19 de noviembre. En el Teatro Astros.

Entradas: Teatro Astros

