viernes 16 de octubre de 2026 - Edición Nº4591

Economía | 16 oct 2026

INFLACIÓN

Alerta en la cadena comercial: los precios mayoristas aumentaron un 3,2%

El INDEC difundió el Índice de Precios Internos al Por Mayor de septiembre, con un alza acumulada del 22,8% en los primeros nueve meses del año. El sector energético y el rubro agropecuario traccionaron la suba.

La inflación mayorista de septiembre estuvo impulsada por el precio del petróleo.
TAGS: INFLACIóN, ENERGíA, INDEC, PRECIOS MAYORISTAS, PETRóLEO

Los precios mayoristas registraron un incremento del 3,2% durante septiembre de 2026 en relación con el mes anterior, según el informe publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el indicador acumula una suba del 22,8% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 29,2%, encendiendo luces de alerta sobre el posterior traslado a las góndolas y comercios minoristas.

La evolución del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) estuvo explicada casi en su totalidad por el comportamiento de los bienes de origen nacional, que subieron un 3,4%, en contraste con la estabilidad de los productos importados, que avanzaron solo un 0,4%.

Petróleo y campo: los sectores que empujaron la suba

Dentro del capítulo de bienes nacionales, la mayor incidencia en el nivel general del IPIM provino de los insumos vinculados a la energía y la producción primaria:

  • Petróleo crudo y gas: Encabezó el impacto positivo con un aporte de 1,43 puntos porcentuales (p.p.) al índice general.

  • Productos agropecuarios: Sumó 0,30 p.p.

  • Productos refinados del petróleo: Aportó 0,28 p.p.

  • Alimentos y bebidas: Impactó con 0,20 p.p.

  • Sustancias y productos químicos: Aportó 0,16 p.p.

El comportamiento de los demás indicadores del INDEC

El reporte del organismo oficial incluyó también las mediciones complementarias del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM):

  • Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): Presentó una suba del 3,4% en el mes, producto del aumento del 3,7% en bienes nacionales y del 0,3% en importados (medición que excluye la carga impositiva del IPIM).

  • Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): Anotó un alza del 3,8% en septiembre, empujado por un salto del 7,9% en los productos primarios y de un 2,1% en la combinación de manufacturas y energía eléctrica.

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