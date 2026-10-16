Alerta en la cadena comercial: los precios mayoristas aumentaron un 3,2%

Los precios mayoristas registraron un incremento del 3,2% durante septiembre de 2026 en relación con el mes anterior, según el informe publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el indicador acumula una suba del 22,8% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 29,2%, encendiendo luces de alerta sobre el posterior traslado a las góndolas y comercios minoristas.

La evolución del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) estuvo explicada casi en su totalidad por el comportamiento de los bienes de origen nacional, que subieron un 3,4%, en contraste con la estabilidad de los productos importados, que avanzaron solo un 0,4%.

Petróleo y campo: los sectores que empujaron la suba

#Economía 🏭📉 Freno a la producción: la industria utilizó sólo el 58,5 % de su capacidad La actividad fabril volvió a mostrar señales de debilidad. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en apenas 58,5 %, lo que implica que más de cuatro de cada diez máquinas y recursos productivos disponibles permanecieron sin utilizar. El indicador refleja las dificultades que atraviesan distintos sectores en un escenario marcado por el bajo nivel de actividad. 📌 Capacidad ociosa: la industria trabajó al 58,5 % de su potencial productivo, de acuerdo con los últimos datos oficiales. 📌 Sectores con diferencias: el promedio general esconde realidades diversas, con ramas que operaron por encima del nivel agregado y otras con una utilización sensiblemente menor. 📌 Menor producción: el indicador permite medir cuánto del potencial disponible en las fábricas se utiliza efectivamente durante el período analizado. 📌 Señal sobre la actividad: una elevada capacidad ociosa puede reflejar menor demanda, caída de la producción y dificultades para sostener los niveles habituales de funcionamiento. 📊 El dato resulta relevante porque la utilización de la capacidad instalada funciona como un termómetro del nivel de actividad industrial. Cuando las empresas producen muy por debajo de sus posibilidades, también pueden demorarse decisiones vinculadas con nuevas inversiones, incorporación de maquinaria y ampliaciones de plantas. 🤔 Mientras el Gobierno nacional destaca el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria dentro de su programa de estabilización, sectores productivos vienen advirtiendo sobre los desafíos que enfrentan la producción y el mercado interno. 👉 https://t.co/6HES8oVs4Q 💬 ¿Qué medidas considerás necesarias para que la industria vuelva a incrementar sus niveles de producción? #Industria #Produccion #Economia #ActividadIndustrial #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 16, 2026

Dentro del capítulo de bienes nacionales, la mayor incidencia en el nivel general del IPIM provino de los insumos vinculados a la energía y la producción primaria:

Petróleo crudo y gas: Encabezó el impacto positivo con un aporte de 1,43 puntos porcentuales (p.p.) al índice general.

Productos agropecuarios: Sumó 0,30 p.p.

Productos refinados del petróleo: Aportó 0,28 p.p.

Alimentos y bebidas: Impactó con 0,20 p.p.

Sustancias y productos químicos: Aportó 0,16 p.p.

El comportamiento de los demás indicadores del INDEC

El reporte del organismo oficial incluyó también las mediciones complementarias del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM):