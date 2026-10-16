viernes 16 de octubre de 2026 - Edición Nº4591

Economía | 16 oct 2026

COSTO DE VIDA

Criar un hijo en Argentina cuesta más de $728.000 por mes

El INDEC difundió la estimación mensual que mide los costos de bienes, servicios y cuidado desde el nacimiento hasta los 12 años. El tramo de 6 a 12 años requiere el monto más elevado.

Elevado costo de vida en Argentina.
TAGS: ECONOMíA, EDUCACIóN, INDEC, CRIANZA, NIñEZ, CUOTAS ALIMENTARIAS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este viernes la valorización de la Canasta de Crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, correspondiente a septiembre de 2026. Según los datos oficiales, criar a un hijo de entre 6 y 12 años demandó un piso de $728.850 en el mes.

El indicador, desarrollado bajo la metodología de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, contempla tanto la compra de bienes y servicios básicos para el desarrollo integral (alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda) como la valorización monetaria del costo de cuidado e insumo de tiempo que requieren los menores.

El costo de crianza según el tramo de edad

El informe técnico del INDEC divide las estimaciones en cuatro tramos de edad, agrupados de acuerdo con los niveles de escolarización y necesidades de cuidado:

  • Menores de 1 año: $570.832 mensuales.

  • De 1 a 3 años: $679.816 mensuales.

  • De 4 a 5 años: $579.752 mensuales.

  • De 6 a 12 años: $728.850 mensuales.

Cómo se calcula el valor de la canasta

Para determinar el componente de bienes y servicios, el organismo estatal utiliza como referencia el valor de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, la cual marca el umbral de la pobreza en el país.

A dicho cálculo se le suma la estimación del tiempo de cuidado requerido, valorizado económicamente para visibilizar la carga de tareas de atención y acompañamiento que demanda el crecimiento de infantes y adolescentes.

Este dato oficial es utilizado frecuentemente por los tribunales de familia como parámetro de referencia para la fijación de cuotas alimentarias en procesos judiciales de manutención.

Más Noticias