Criar un hijo en Argentina cuesta más de $728.000 por mes

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este viernes la valorización de la Canasta de Crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, correspondiente a septiembre de 2026. Según los datos oficiales, criar a un hijo de entre 6 y 12 años demandó un piso de $728.850 en el mes.

El indicador, desarrollado bajo la metodología de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, contempla tanto la compra de bienes y servicios básicos para el desarrollo integral (alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda) como la valorización monetaria del costo de cuidado e insumo de tiempo que requieren los menores.

#DatoINDEC La canasta de crianza para menores de 1 año se valorizó en $570.832 durante septiembre de 2026; para infantes de 1 a 3 años, $679.816; de 4 a 5, $579.752; y de 6 a 12, $728.8 https://t.co/HKRvfH79NB https://t.co/TgfgsCMpqU — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026

El costo de crianza según el tramo de edad

El informe técnico del INDEC divide las estimaciones en cuatro tramos de edad, agrupados de acuerdo con los niveles de escolarización y necesidades de cuidado:

Menores de 1 año: $570.832 mensuales.

De 1 a 3 años: $679.816 mensuales.

De 4 a 5 años: $579.752 mensuales.

De 6 a 12 años: $728.850 mensuales.

#Inflación 💰📊 INDEC: una familia necesita más de $1,6 millones mensuales para no ser pobre El costo de vida sigue presionando sobre los ingresos de los hogares argentinos. Según los últimos datos del INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.632.505 durante septiembre de 2026 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que requirió $ 738.690 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y evitar la indigencia. 📌 Línea de pobreza: la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $ 1.632.505 para una familia tipo, con un incremento del 1,7 % respecto de agosto. 📌 Línea de indigencia: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en $ 738.690 para el mismo grupo familiar, también con una suba mensual del 1,7 %. 📌 Aumentos acumulados: en los primeros nueve meses de 2026, la canasta total aumentó 24,7 %, mientras que la alimentaria registró un incremento del 25,3 %. 📌 Comparación interanual: en los últimos doce meses, la CBT se encareció 38,7 % y la CBA trepó un 40 %, cifras superiores a la inflación general del período. 💶💷 El informe oficial también precisó que una persona necesitó $ 528.319 mensuales para superar la línea de pobreza y $ 239.058 para no ser considerada indigente. 🛒 Los nuevos datos se conocieron junto con la inflación de septiembre, que fue del 1,9 % y acumuló 23,6 % en lo que va del año. Aunque ambas canastas aumentaron menos que el índice general durante el último mes, sus incrementos acumulados e interanuales fueron superiores. 👉 https://t.co/twrQObXESx 💬 ¿Considerás que los ingresos de una familia trabajadora alcanzan actualmente para cubrir los gastos básicos? #INDEC #CanastaBasica #Pobreza #EconomiaArgentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2026

Cómo se calcula el valor de la canasta

Para determinar el componente de bienes y servicios, el organismo estatal utiliza como referencia el valor de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, la cual marca el umbral de la pobreza en el país.

A dicho cálculo se le suma la estimación del tiempo de cuidado requerido, valorizado económicamente para visibilizar la carga de tareas de atención y acompañamiento que demanda el crecimiento de infantes y adolescentes.

Este dato oficial es utilizado frecuentemente por los tribunales de familia como parámetro de referencia para la fijación de cuotas alimentarias en procesos judiciales de manutención.